"ثقافة الدقهلية": فعاليات وأنشطة مكثفة خلال مايو الماضى

قام قطاع الثقافة بالدقهلية، خلال الفترة من 21 حتى 31 مايو، بتنفيذ العديد من الأنشطة فى كافة المجالات الثقافية والفنية والأدبية شملت إقامة، 2 معرض رسوم أطفال، 2 معرض رسم وفنون تشكيلية، 2 معرض فنون شعبية لفرقة السمسمية، 2 عرض للموسيقى والغناء لفرقة المنصورة للموسيقى العربية، 1 مسرحية باسم كهف الذهب على مسرح أم كلثوم.

كما أقيمت 3 ندوات فى مجال الدراسات والبحوث فى حلقات منها واحدة ف كتاب من أين نبدأ، ومحاضرة الشباب فى مصر ومستقبل الأمة، وكيفية استثمار الطفل لوقت الفراغ.

وتم الاحتفال بثلاث مناسبات شملت، عيد العمال وليلة النصف من شعبان، والإذاعة المصرية وتأثيرها فى سلوك المجتمع، وإقامة 3 محاضرات وندوات الأولى بعنوان عالم الذرة مصطفى مشرفة، والثانية بعنوان الشهادة والشهيد، أثر الاستهلاك على الدخل القومى، وعقد2 أمسية شعرية الأولى لأدباء شربين والثانية لشعراء المنزلة والأقاليم.

وتم عمل 4 ندوات واحدة بعنوان المرأة فى أدب العقاد والثانية كيف يستقبل المسلمون رمضان والثالثة أثر التلوث على حياة الإنسان، وندوة فى كتاب حياة المكفوفين، و3معارض للكتب كلمات ومؤلفات توفيق الحكيم، وكتب حول قوانين العمل.