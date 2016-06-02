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محافظ الوادى الجديد يفتتح مراحل تطوير سوق الشعلة اليوم

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محافظ الوادى الجديد يفتتح مراحل تطوير سوق الشعلة اليوم محافظ الوادى الجديد يفتتح مراحل تطوير سوق الشعلة اليوم
يفتتح اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد مراحل تطوير سوق الشعلة بمدينة الخارجة اليوم الخميس، والذى تم الانتهاء من مراحل تطويره بتكلفة 716 ألف جنيه، بعد تعرضه لحريق هائل فى يونيو الماضى اسفر عن تفحم 16 محالا تجاريا جراء ماس كهربائى.

وقالت سمية خليل رئيسة مركز ومدينة الخارجة إن الوحدة المحلية لمدينة الخارجة بالتنسيق مع مديرية الإسكان ومركز صيانة الوادى الجديد انتهت من أعمال تطوير السوق، وتم تركيب مياه حديثة مع تركيب عدد من صنابير المياه وحنفيات الحريق كما تم الانتهاء من وضع مظلات جديدة بدلا من الخيام القماش، والانتهاء من كل خطوط المياه والكابلات الكهربائية الأرضية وأعمال الحفر والرصف بالسوق.


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مصر 365

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