بالصور ..بيت الشعر بالأقصر يستضيف الشاعر محمد فريد أبوسعده ضمن فعاليات "شاعر وتجربة"

إستضاف بيت الشعر بالأقصر، الشاعر الكبير محمد فريد أبو سعده، وذلك ضمن البرنامج الشهري لبيت الشعر الذي يحمل عنوان "شاعر وتجربة"، وألقى أبو سعده عددا من أعماله الأدبية على رواد بيت الشعر فى أمسية رائعة حضرها لفيف من الأدباء والمثقفين.

ومن المقرر أن ينتقل نشاط بيت الشعر بالأقصر، اليوم الخميس، إلى إحدى القرى في مركز البياضية التابع لمحافظة الأقصر، وذلك في ديوان إحدى عائلات قرية الروافعة حيث يلتقي أهالي هذه القرية مع الشاعر محمد فريد أبو سعده في ليلة أخرى، وفي أول أمسية شعرية تنفذها مؤسسة ثقافية بالقرية بالتعاون مع مركز دندرة الثقافي ومركز شباب الروافعة، وذلك لتعزيز علاقة بيت الشعر بالجمهور والمهتمين ولزيادة الاحتكاك بالبسطاء ودفعهم للاهتمام بالشعر وباللغة العربية وتراثنا ومنجزنا الحضاري.

يذكر أن الشاعر محمد فريد أبو سعده شاعر و كاتب مسرحي ولد بالمحلة الكبرى 1946، وحاصل على بكالوريوس الفنون التطبيقية 1972، وبكالوريوس ودبلوم الدراسات العليا في الصحافة 1981، وعضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، وعضو اتحاد الكتاب المصري، وعمل مديراً لتحرير "وكالة الصحف العربية" بالقاهرة، ومديرا لتحرير مجلة "رواق عربي" الصادرة عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

وقد حصل أبوسعدة على جائزة الشعر من وزارة الثقافة عام 1969، وجائزة الدولة التشجيعية في الشعر، ووسام الفنون والآداب من الطبقة الثانية عام 1993،كما حصل أيضًا على جائزة اتحاد الكتاب (في المسرح) عام 2002 وترجمت بعض أعماله إلى الفرنسية والإنجليزية.

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