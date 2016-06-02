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«صحة دبي» تنفي بدء الغرامات على المتخلفين عن تأمين العمالة المنزلية

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«صحة دبي» تنفي بدء الغرامات على المتخلفين عن تأمين العمالة المنزلية «صحة دبي» تنفي بدء الغرامات على المتخلفين عن تأمين العمالة المنزلية

تنوه هيئة الصحة بدبي إلى عدم صحة الخبر الذي تم تداوله بخصوص بدء الغرامات بتاريخ 30/6 على الأفراد الذين لا يوفرون التأمين الصحي لفئة عمالة المنازل.

وأوضحت الهيئة في سلسلة من التغريدات على حسابها الرسمي في تويتر، أنه يتوجب على الكفلاء توفير التأمين الصحي لهذه الفئة من هذا التاريخ كما أعلنت الهيئة منذ اعتماد قانون الضمان الصحي في شهر نوفمبر 2013. إلا أن لدى الأفراد مهلة لتصحيح أوضاع مكفوليهم.

وتهيب الهيئة بالجمهور الكريم أن يبادروا بتوفير التأمين الصحي لمكفوليهم وذلك لحماية الكفيل والعامل على حد سواء.
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