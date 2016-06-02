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المرور: حواجز فى محيط أعمال التطوير بكوبرى الدقى لمنع وقوع حوادث

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المرور: حواجز فى محيط أعمال التطوير بكوبرى الدقى لمنع وقوع حوادث المرور: حواجز فى محيط أعمال التطوير بكوبرى الدقى لمنع وقوع حوادث
وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بقيادة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور حواجز حديدية بمحيط أعمال تطوير لكوبرى الدقى لمنع وقوع أى مرورية بسبب إزالة طبقة الإيبوكسى، لمنع انزلاق السيارات من أعلى الكوبرى، تحت إشراف جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وتنفيذ شركة المقاولون العرب، دون إجراء أى تحويلات مرورية لمدة شهر كامل.

وأكد مصدر أمنى، لـ"اليوم السابع"، أن أعمال إزالة طبقة الأسفلت من أعلى الطريق ستكون بدون أى تحويلات مرورية وإغلاق للكوبرى أمام حركة السيارات وستقوم إدارة التخطيط بقيادة العقيد وائل طاهر مدير الإدارة بالإشراف الكامل على الأعمال، وسحب أى كثافات مرورية بالمكان.

وأضاف المصدر أن الأعمال ستكون بشكل يومى ليلا فقط من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا لعدم أعاقة الحركة المرورية ومنع ظهور أى تكدسات مرورية خاصة خلال أوقات الذروات الثلاث للزحامات المرورية على مدار اليوم لافتا النظر الى أنه سيتم تعزيز الخدمات المرورية من رجال وأوناش المرور؛ للتعامل الفورى مع أى أعطال للسيارات أو الكثافات المرورية، ووضع العلامات والخدمات الإرشادية لتسيير حركة المركبات لحين الانتهاء من الأعمال.


>- وضع حواجز على كوبرى بنها بالقليوبية لمنع المرور العكسى

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