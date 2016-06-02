انقطاع المياه عن مناطق القاهرة الجديدة ومدينة الرحاب اليوم لمدة 16 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه عن "التجمع الأول-التجمع الخامس – الرحاب 2،1" وضعفها عن مناطق (التجمع الثالث) لمدة 16 ساعة بدلاً من 12 ساعة، وذلك اعتباراً من الساعةً الثامنة من مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم التالى، وذلك نظراً لطلب الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بزيادة فترة الانقطاع، لكى يتمكن من إنهاء أعمال الصيانة للمرحلة الثانية لرفع كفاءة خط الطرد الرئيسى بمحطة امتداد المستثمرين بالقاهرة الجديدة.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

- الجمعة.. انقطاع المياه لمدة 10 ساعات عن القاهرة الجديدة والرحاب