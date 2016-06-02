أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

انقطاع المياه عن مناطق القاهرة الجديدة ومدينة الرحاب اليوم لمدة 16 ساعة

Google+ Print
انقطاع المياه عن مناطق القاهرة الجديدة ومدينة الرحاب اليوم لمدة 16 ساعة انقطاع المياه عن مناطق القاهرة الجديدة ومدينة الرحاب اليوم لمدة 16 ساعة
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه عن "التجمع الأول-التجمع الخامس – الرحاب 2،1" وضعفها عن مناطق (التجمع الثالث) لمدة 16 ساعة بدلاً من 12 ساعة، وذلك اعتباراً من الساعةً الثامنة من مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم التالى، وذلك نظراً لطلب الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بزيادة فترة الانقطاع، لكى يتمكن من إنهاء أعمال الصيانة للمرحلة الثانية لرفع كفاءة خط الطرد الرئيسى بمحطة امتداد المستثمرين بالقاهرة الجديدة.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

- الجمعة.. انقطاع المياه لمدة 10 ساعات عن القاهرة الجديدة والرحاب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365