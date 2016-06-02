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خالد صلاح فى أول سيلفى مع حاملة الطائرات المروحية"الميسترال": "تحيا مصر"

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خالد صلاح فى أول سيلفى مع حاملة الطائرات المروحية"الميسترال": "تحيا مصر" خالد صلاح فى أول سيلفى مع حاملة الطائرات المروحية"الميسترال": "تحيا مصر"
نشر الكاتب الصحفى، خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى " تويتر"، صورة سيلفى له مع حاملة الطائرات المروحية الجديدة الميسترال، فى فرنسا، قائلا، :"أول سيلفي مع الميسترال من ميناء سان نازير فى فرنسا . مبروك لشعب . مبروك للقوات المسلحة المصرية . تحيا مصر".

وتجرى عملية تسليم السفينة الحربية التى حملت اسم "جمال عبد الناصر"، رسميا اليوم الخميس بحضور وزير الدفاع الفرنسى جان ايف لودريان ونظيره المصرى الفريق أول صدقى صبحى.

كان الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع الحربى، قد غادر على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى، متجهاً إلى العاصمة الفرنسية باريس فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، فى إطار دعم التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ودولة فرنسا، واستلام حاملة الطائرات المروحية الجديدة الميسترال، والتى أطلق عليها اسم الزعيم الراحل (جمال عبد الناصر) إيذاناً بدخولها الخدمة، وبذلك تكون أول حاملة طائرات تنضم إلى البحرية المصرية والتى تعد إضافة جديدة لمنظومة التسليح للقوات المسلحة المصرية لتعزز من قدراتها فى مواجهة التحديات والعدائيات .

ميسترال - حاملة المروحيات (1)

ميسترال - حاملة المروحيات (3)

ميسترال - حاملة المروحيات (2)

خالد صلاح - حاملة الطائرات ميسترال (1)

خالد صلاح - حاملة الطائرات ميسترال (2)

خالد صلاح - حاملة الطائرات ميسترال (3)


>- المتحدث العسكرى: وزير الدفاع فى زيارة لفرنسا لاستلام "الميسترال"
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مصر 365

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