اخبار اليمن..وزير الإعلام اليمنى:الجيش مستعد لاقتحام صنعاء وطرد الحوثيين

أكد وزير الإعلام اليمنى محمد عبد المجيد قباطى أن الجيش اليمنى مستعد لاقتحام صنعاء وطرد الحوثيين منها بغطاء من التحالف العربى فى حال فشلت المفاوضات.

وقال قباطي، فى مقابلة خاصة مع قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية بثت مساء اليوم الأربعاء، إن "الانقلابيين الحوثيين يريدون استغلال الهدنة فى اليمن لتنفيذ ما لم يقدروا على تنفيذه، وإنهم حاولوا أن يزحزحوا الجيش اليمنى على مشارف صنعاء لكنهم تلقوا ضربات موجعة".

واتهم وزير الإعلام اليمنى المجتمع الدولى بالوقوف متفرجا على ما يجرى فى اليمن، مضيفا أن مجلس الأمن الدولى لا يقوم بالضغوط اللازمة لفرض تقدم فى المفاوضات الجارية فى الكويت بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين الذين انقلبوا على السلطة الشرعية فى اليمن.

وأشار إلى أن أكثر من شخص فى وفد الانقلابيين لا يعترفون بالمرجعيات الدولية ومنها قرار مجلس الأمن رقم 2216، مضيفا أن المنظمات الإنسانية وعدت بزيارة المعتقلين لدى الانقلابيين الحوثيين، لكن لم يتحقق ذلك ما يدل على تعنت الحوثيين حسب تعبير الوزير.

>