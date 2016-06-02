أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اخبار اليمن..وزير الإعلام اليمنى:الجيش مستعد لاقتحام صنعاء وطرد الحوثيين

Google+ Print
اخبار اليمن..وزير الإعلام اليمنى:الجيش مستعد لاقتحام صنعاء وطرد الحوثيين اخبار اليمن..وزير الإعلام اليمنى:الجيش مستعد لاقتحام صنعاء وطرد الحوثيين
أكد وزير الإعلام اليمنى محمد عبد المجيد قباطى أن الجيش اليمنى مستعد لاقتحام صنعاء وطرد الحوثيين منها بغطاء من التحالف العربى فى حال فشلت المفاوضات.

وقال قباطي، فى مقابلة خاصة مع قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية بثت مساء اليوم الأربعاء، إن "الانقلابيين الحوثيين يريدون استغلال الهدنة فى اليمن لتنفيذ ما لم يقدروا على تنفيذه، وإنهم حاولوا أن يزحزحوا الجيش اليمنى على مشارف صنعاء لكنهم تلقوا ضربات موجعة".

واتهم وزير الإعلام اليمنى المجتمع الدولى بالوقوف متفرجا على ما يجرى فى اليمن، مضيفا أن مجلس الأمن الدولى لا يقوم بالضغوط اللازمة لفرض تقدم فى المفاوضات الجارية فى الكويت بين اليمنية والمتمردين الحوثيين الذين انقلبوا على السلطة الشرعية فى اليمن.

وأشار إلى أن أكثر من شخص فى وفد الانقلابيين لا يعترفون بالمرجعيات الدولية ومنها قرار مجلس الأمن رقم 2216، مضيفا أن المنظمات الإنسانية وعدت بزيارة المعتقلين لدى الانقلابيين الحوثيين، لكن لم يتحقق ذلك ما يدل على تعنت الحوثيين حسب تعبير الوزير.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان