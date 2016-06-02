جون كيرى يشارك فى مؤتمر باريس لإحياء المفاوضات ‏الفلسطينية-الإسرائيلية

صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربى بأن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى يتطلع إلى المشاركة فى المؤتمر الوزارى الدولى المقرر عقده غدا الجمعة فى باريس لدفع المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية.إعلان - Ads إعلان - Ads
ومن المقرر أن يتوجه كيرى مساء اليوم الخميس إلى باريس وذلك لحضور المؤتمر الوزارى الذى تستضيفه فرنسا غدا الجمعة فى محاولة لإحياء عملية السلام فى الشرق الأوسط.
وأكد كيربي، فى تصريحات صحفية، أن وزير الخارجية الأمريكى لن يترك أى فكرة جيدة يمكن أن تؤدى إلى تحقيق حل الدولتين.. مشيرا إلى أن كيرى يتطلع إلى مناقشة كافة الخيارات التى قد تساهم فى تحقيق ذلك.
وشدد المسئول الأمريكى على أن الأمر يتطلب أن تأخذ القيادات من كافة الأطراف الخطوات الإيجابية اللازمة للتخفيف من حدة التوتر والتقريب من تحقيق حل الدولتين، لافتا إلى أنه لم تظهر بعد القيادة التى تثبت أنها تعمل على التقريب إلى تحقيق حل الدولتين.
ومن المقرر أن يتوجه كيرى مساء اليوم الخميس إلى باريس وذلك لحضور المؤتمر الوزارى الذى تستضيفه فرنسا غدا الجمعة فى محاولة لإحياء عملية السلام فى الشرق الأوسط.
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