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جون كيرى يشارك فى مؤتمر باريس لإحياء المفاوضات ‏الفلسطينية-الإسرائيلية

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جون كيرى يشارك فى مؤتمر باريس لإحياء المفاوضات ‏الفلسطينية-الإسرائيلية جون كيرى يشارك فى مؤتمر باريس لإحياء المفاوضات ‏الفلسطينية-الإسرائيلية
صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربى بأن ‏وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى يتطلع إلى المشاركة فى المؤتمر الوزارى ‏الدولى المقرر عقده غدا الجمعة فى باريس لدفع المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية.

‏وأكد كيربي، فى تصريحات صحفية، أن وزير الخارجية الأمريكى لن يترك أى فكرة ‏جيدة يمكن أن تؤدى إلى تحقيق حل الدولتين.. مشيرا إلى أن كيرى يتطلع ‏إلى مناقشة كافة الخيارات التى قد تساهم فى تحقيق ذلك.

وشدد المسئول الأمريكى ‏على أن الأمر يتطلب أن تأخذ القيادات من كافة الأطراف الخطوات الإيجابية اللازمة ‏للتخفيف من حدة التوتر والتقريب من تحقيق حل الدولتين، لافتا إلى أنه لم تظهر بعد ‏القيادة التى تثبت أنها تعمل على التقريب إلى تحقيق حل الدولتين.

ومن المقرر أن ‏يتوجه كيرى مساء اليوم الخميس إلى باريس وذلك لحضور المؤتمر الوزارى الذى تستضيفه ‏فرنسا غدا الجمعة فى محاولة لإحياء عملية السلام فى الشرق الأوسط.
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