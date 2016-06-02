حبس عامل مزق جسد جاره وزوجته بسبب القمامة بالقطامية

أمر المستشار أحمد فهمى وكيل أول نيابة القاهرة الجديدة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق مزق عامل جسد جاره وزوجته الحامل بالسكين بمنطقة القطامية، بسبب اعتراض المتهم على حرق المجنى عليه القمامة يوميا فى الشارع، وتم نقل العامل وزوجته إلى المستشفى فى حالة خطرة.

وكشفت تحقيقات المستشار أحمد فهمى وكيل أول نيابة القاهرة الجديدة، أن المتهم جار المجنى عليه ونشبت بينهما خلافات بسبب قيام المجنى عليه بحرق القمامة، حيث طلب المتهم منه التوقف عن ذلك بسبب مرض ابنه والخوف عليه من أضرار الدخان المتصاعد الذى يتسرب إلى شقته.

وفى يوم الحادث توجه المتهم للمجنى عليه لمعاتبته على حرق القمامة، فنشبت بينهما مشاجرة أخرج على إثرها المتهم سلاحا أبيض وطعن به المجنى عليه فى منطقة حساسة، وعندما حاولت زوجته التدخل طعنها فى بطنها وهى حامل، وتم نقلهما إلى المستشفى وإيداعهما العناية المركزة، وألقى القبض على المتهم.

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