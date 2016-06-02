السعودية تستثمر 3.5 مليار دولار فى شركة "أوبر" لخدمات الأجرة

أعلنت شركة أوبر الأمريكية لخدمات الأجرة أن صندوق الاستثمارات العامة السعودى استثمر فيها 3,5 مليارات دولار.

وأوضحت الشركة فى بيان أنه بموجب هذا الاستثمار سيشغل المدير العام للصندوق ياسر الرميان مقعدا فى مجلس إدارتها، ونقل البيان عن الرميان وصفه الخطوة التى أقدم عليها الصندوق بأنها "استثمار استراتيجى مهم".

وبحسب أوبر فان المشاركة السعودية تمت على أساس احتساب القيمة الإجمالية للشركة ب62,5 مليار دولار، لتتعزز بذلك مكانتها العالمية كأضخم شركة ناشئة غير مدرجة فى البورصة.

وسيساهم الاستثمار السعودى أيضا فى رفع ملاءة الشركة من السيولة إلى أكثر من 11 مليار دولار، كما سيساهم فى انتشار الخدمة فى الشرق الأوسط عموما والمملكة السعودية خصوصا.

وقال رئيس اوبر ومؤسسها ترافيس كالانيك "نحن نثمن الثقة فى نشاطنا فى الوقت الذى نواصل فيه توسعنا فى العالم"، وباتت شركة "أوبر" العاملة فى أكثر من 60 بلدا دولار من أسرع الشركات الناشئة فى العالم نموا، وقد أدى انتشارها وإقبال الجمهور على خدماتها إلى نشوء نزاعات مع سائقى سيارات الأجرة التقليدية تجلت خصوصا عبر اضرابات واسعة النطاق شملت مدنا عدة.

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