أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السعودية تستثمر 3.5 مليار دولار فى شركة "أوبر" لخدمات الأجرة

Google+ Print
السعودية تستثمر 3.5 مليار دولار فى شركة "أوبر" لخدمات الأجرة السعودية تستثمر 3.5 مليار دولار فى شركة "أوبر" لخدمات الأجرة
أعلنت شركة أوبر الأمريكية لخدمات الأجرة أن صندوق الاستثمارات العامة السعودى استثمر فيها 3,5 مليارات دولار.

وأوضحت الشركة فى بيان أنه بموجب هذا الاستثمار سيشغل المدير العام للصندوق ياسر الرميان مقعدا فى مجلس إدارتها، ونقل البيان عن الرميان وصفه الخطوة التى أقدم عليها الصندوق بأنها "استثمار استراتيجى مهم".

وبحسب أوبر فان المشاركة تمت على أساس احتساب القيمة الإجمالية للشركة ب62,5 مليار دولار، لتتعزز بذلك مكانتها العالمية كأضخم شركة ناشئة غير مدرجة فى البورصة.

وسيساهم الاستثمار السعودى أيضا فى رفع ملاءة الشركة من السيولة إلى أكثر من 11 مليار دولار، كما سيساهم فى انتشار الخدمة فى الشرق الأوسط عموما والمملكة السعودية خصوصا.

وقال رئيس اوبر ومؤسسها ترافيس كالانيك "نحن نثمن الثقة فى نشاطنا فى الوقت الذى نواصل فيه توسعنا فى العالم"، وباتت شركة "أوبر" العاملة فى أكثر من 60 بلدا دولار من أسرع الشركات الناشئة فى العالم نموا، وقد أدى انتشارها وإقبال الجمهور على خدماتها إلى نشوء نزاعات مع سائقى سيارات الأجرة التقليدية تجلت خصوصا عبر اضرابات واسعة النطاق شملت مدنا عدة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة