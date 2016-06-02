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اخبار السودان .. السودان يهدد بالتعامل بـ" حسم" مع أى خرق لمجاله الجوى

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اخبار السودان .. السودان يهدد بالتعامل بـ" حسم" مع أى خرق لمجاله الجوى اخبار السودان .. السودان يهدد بالتعامل بـ" حسم" مع أى خرق لمجاله الجوى
أعلن الجيش السودانى أن طائرات تابعة لمنظمات دولية وإقليمية لم يحددها اخترقت الشهر الماضى مجاله الجوي، مهددا بأنه سيتعامل "بكل حسم" مع أى خرق جديد مماثل.

وقال الجيش فى بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن "أجهزة المراقبة الجويّة رصدت فى يومى 17 و20 مايو اختراقا للمجال الجوى السودانى من قبل طائرات من طراز يوشن 76 تتبع لمنظمات دولية وإقليمية دون الحصول على إذن مسبق".

وأضاف أن هذا الأمر يمثل "انتهاكا صارخا لسيادة الدولة ومخالفة صريحة لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية التى تنظم حركة الملاحة الجوية"، مؤكدا أن "القوات المسلحة ستتعامل بكل حسم مع أى طائرة لا تتبع الإجراءات السليمة للحصول على التصريح والإذن المسبق باعتبارها هدفاً جوياً مشروعاً".

ولم يحدد الجيش فى بيانه المنظمات التى تنتمى اليها الطائرات التى انتهكت أجواءه، إلا أن البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقى فى دارفور (يوناميد) وبرنامج الأغذية العالمى يستخدمان طائرات بصورة يومية لتسهيل عملياتهم فى مناطق النزاع.
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