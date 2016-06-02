5 آلام بأعضاء الجسم لا تتجاهلها أبدا.. الصداع ووجع الظهر أبرزها

كشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن هناك بعض الآلام لا يجب تجاهلها أبدا، لأنها قد تدل على الإصابة بشىء خطير فى الجسم، وتتضمن هذه الآلام الآتى:

1-الشعور بصداع رهيب: فهناك عوامل كثيرة يمكن أن تسبب الصداع، على سبيل المثال الجفاف أو الإجهاد واحتقان الجيوب الأنفية، لكن فى حالة الإصابة بصداع لا يستجيب للأدوية يمكن أن يكون نزيف فى الدماغ أو الإصابة بصداع نصفى.

2-ألم فى الساقين: إذا كنت تعانى من حرقان أو ألم فى الساقين، يمكن أن يكون اعتلال العصبى السكرى ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى حكة فى الجلد الجاف وجفاف فى الفم.

3-آلام الظهر المزمنة: قد يكون ألم الظهر شيئا طبيعيا عندما ينحنى الشخص فجأة أو الجلوس لساعات طويلة، لكن إذا كان آلام الظهر مزمنة فمن الممكن أن تكون شيئا خطيرا مثل تمزق الشريان الأورطى أو بعض المشاكل فى الأوعية الدموية .

4-تقلصات فى الساق: فإن حدوث تقلصات فى الساق أو تورم فى الساقين تحدث الكثير من الألم فيمكن أن يكون دليل على جلطات فى الأوردة وتكون مشكلة خطيرة تحتاج إلى مساعدة.

5-آلام غير مبررة: إذا كنت تعانى من آلام الجسم المتكررة ولا يكون هناك سبب لها، فإن يمكن أن تكون ناتجة عن الإصابة بالاكتئاب.

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محمد شحاتة

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