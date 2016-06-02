البرلمان يعلن عن انعقاد لجنة التعليم بصورة دائمة لمتابعة امتحانات الثانوية

أكدت الدكتورة ماجدة البكرى أمين سر لجنة التعليم بالبرلمان، أن اللجنة ستكون فى انعقاد دائم وسترفع حالة الطوارىء فى اجتماعاتها من خلال التواصل الدائم مع وزارة التربية والتعليم فور بدء امتحانات الثانوية العامة.

وأشارت البكرى لـ"اليوم السابع" إلى أن جامعة الأزهر بكل أوضاعها انتقلت مهام عملها إلى لجنة الشئون الدينية، معتبراً أن الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم استعرض مع اللجنة كافة تفاصيل الإجراءات التى ستقوم الوزارة بها للسيطرة على تسريب امتحانات الثانوية العامة والاعتماد على تفعيل ما نص به قانون العقوبات سواء بالحبس أو بالغرامة.

وأضافت أن الوزير أكد على إجراء التفتيش الالكترونى داخل اللجان ووجود محقق قانونى داخل كل لجنة، وإعادة تنظيم الكنترول وتغيير طريقة توزيع الأعضاء عليه، على أن يكون توزيع المدرسين معتمد على تشكيلة من المحافظات الآخرى، وليس من محافظة واحدة.

وأوضحت أن الوزارة تعتبر تخطت نسبة الـ90 % نجاح فى عدم تسريب امتحانات الإعدادية، لافتة إلى أنه كانت هناك محاولتين للغش فقط فى الإعدادية و تم الاتفاق مع وزارة العدل و الداخلية للتعامل معهم.

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