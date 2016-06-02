أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

البرلمان يعلن عن انعقاد لجنة التعليم بصورة دائمة لمتابعة امتحانات الثانوية

Google+ Print
البرلمان يعلن عن انعقاد لجنة التعليم بصورة دائمة لمتابعة امتحانات الثانوية البرلمان يعلن عن انعقاد لجنة التعليم بصورة دائمة لمتابعة امتحانات الثانوية
أكدت الدكتورة ماجدة البكرى أمين سر لجنة التعليم بالبرلمان، أن اللجنة ستكون فى انعقاد دائم وسترفع حالة الطوارىء فى اجتماعاتها من خلال التواصل الدائم مع وزارة التربية والتعليم فور بدء امتحانات الثانوية العامة.

وأشارت البكرى لـ"اليوم السابع" إلى أن جامعة الأزهر بكل أوضاعها انتقلت مهام عملها إلى لجنة الشئون الدينية، معتبراً أن الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم استعرض مع اللجنة كافة تفاصيل الإجراءات التى ستقوم الوزارة بها للسيطرة على تسريب امتحانات الثانوية العامة والاعتماد على تفعيل ما نص به قانون العقوبات سواء بالحبس أو بالغرامة.

وأضافت أن الوزير أكد على إجراء التفتيش الالكترونى داخل اللجان ووجود محقق قانونى داخل كل لجنة، وإعادة تنظيم الكنترول وتغيير طريقة توزيع الأعضاء عليه، على أن يكون توزيع المدرسين معتمد على تشكيلة من المحافظات الآخرى، وليس من محافظة واحدة.

وأوضحت أن الوزارة تعتبر تخطت نسبة الـ90 % نجاح فى عدم تسريب امتحانات الإعدادية، لافتة إلى أنه كانت هناك محاولتين للغش فقط فى الإعدادية و تم الاتفاق مع وزارة العدل و الداخلية للتعامل معهم.

تداول امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية الأزهرية قبل نصف الوقت
>

"التعليم":60 طالبا توافدوا على الأطباء لتركيب سماعات بالأذن للغش بالثانوية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365