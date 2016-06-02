وائل كفوري يرزق بمولودته الجديدة "ميلانا"

أعلن إيدي غانم إبن خالة ومدير أعمال الفنان وائل كفوري ولادته إبنته الثانية، التي أطلق عليها اسم "ميلانا".

ايدي نشر بطاقة باللون الزهري في إشارة الى جنس المولود الجديد، قدم من خلالها التهنئة لوائل وكتب عليها" إنت مش بس فنان إنت أب نجم، وإنت اليوم أب للمرة الثانية وأنا للمرة المليون بقلك مبروك المولود الجديد ويضلو نجوم حياتك ويربوا بعزك ودلالك وحنيتّك".

وعلى الفور قام عدد كبير من الفنانين بالتغريد لوائل وتهنئته على ولادة طفلته الجديدة ميلانا.

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