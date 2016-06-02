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بالرغم من الدعوات لمقاطعته.. جوني ديب يغني في السويد

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الخميس 02-06-2016 01:18

شارك النجم العالمي جوني ديب Johnny Depp في حفل موسيقي مع فرقة "Hollywood Vampires" في ستوكهولم بالسويد يوم 30 مايو/أيار،على الرغم من الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة الحفل، وفقا لصحيفة daily mirror البريطانية.

وأكد لوند غرونا، المتحدث باسم الحفل، أن المنظمين حاولوا التصدي لكل محاولات الشغب والعنف من قبل الحضور، كما بقي جوني ديب تحت الحراسة في الفندق من قبل 8 أشخاص.

وقبل أيام قليلة من حفل الفرقة الموسيقية Hollywood Vampires، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ "I’m with Amber" أي "أنا مع آمبر"، في إشارة الى تضامنهم مع آمبر هيرد زوجة الفنان التي طلبت الطلاق منه بسبب إعتدائه المتكرر عليها، فيما عبّر المنظمون عن خشيتهم أن يكون هذا التضامن محبطاً لأداء الفرقة.

 

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