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اليسا اول المهنئين لوائل كفوري باستقبال ابنته الثانية

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الخميس 02-06-2016 01:58

فور انتشار خبر استقبال النجم وائل كفوري لمولودته الثانية ميلانا، انهالت التغريدات والتعليقات من قبل المحبين الذين تمنوا لها العمر الطويل.

هذا هو حال النجوم ايضاً، فقد هموا الى تقديم التهاني لزميلهم النجم، واولهم الفنانة اليسا التي تربطها بوائل صداقة قوية.

اليسا: أميرة تانية محظوظة انك بيّا الحنون والمحب.. الله يحميها ويحمي اختها.. بتمنالك السعادة.

زين العمر: مبروك يا وائل يا نور العَين من شوَي خِلقِت بنت خيّك زين كان عندي بنت وِحده بَس خِلقِت ببَيتك بنت صارو تنَين

هشام بولس: يا ريتو ألف مبروك! يخليلك التنين وتضلك فوق راسن ميشا أول كلمة بابا، والبيبي الجديدة لحن جديد لأجمل غنية بحياتك...

أمين أبي ياغي: مبروك يا ملك بتستاهل كل خير

منير ابو عساف: بَدل النجمة صاروا تنين غامرهُن على الميلين ويربوا بعزَّك ويضلّو هيدي عين وهيدي عين

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