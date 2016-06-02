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الحكم على ملكة جمال تركيا السابقة بالسجن بتهمة إهانة اردوغان

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الخميس 02-06-2016 02:25

حُكم على ملكة جمال تركيا السابقة مروة بويوك سراتش، بالسجن سنة وشهرين مع وقف التنفيذ، لأنها أعادت نشر نص يتضمن إهانات للرئيس رجب طيب أردوغان عبر حسابها على "انستقرام".

وكانت مروة بويوك سراتش البالغة من العمر 27 عاماً، والتي توِّجت ملكة جمال تركيا عام 2006، قد تعرضت لملاحقة قضائية بعدما نشرت نسخة من النشيد الوطني التركي تتضمن إهانات بحق الرئيس أردوغان عام 2014 حين كان لا يزال في منصب رئيس الوزراء.

وحكمت محكمة في اسطنبول على الشابة بتهمة "إهانة شخصية من الدولة"، لكن تم إرجاء تنفيذ الحكم كما أفادت وكالة "دوغان" للأنباء.

وبعدما أوقفت لفترة وجيزة في كانون الثاني/يناير 2015، اعترفت الشابة آنذاك للمحققين بأنها أعادت نشر نص من أسبوعية ساخرة وأنها لم تكن ترغب في إهانة الرئيس، لكن محامي أردوغان اعتبر أن إعادة نشر هذه القصيدة لا تدخل "في إطار حرية التعبير"، و هذا الأمر تجاوز حدود النقد.

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سيدتي