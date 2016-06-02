"مهندسين الإسكندرية" تعقد اليوم ندوة بعنوان "الاضطربات النفسية لدى الأطفال"

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة المهندسة سمر شلبى، اليوم الخميس ندوة بنادى المهندسين بسابا باشا بعنوان "الاضطرابات النفسية عند الأطفال".

وذلك من خلال لجنة الرعاية الصحية برئاسة المهندس كريم الكسار، وبالتعاون مع مستشفى المعمورة للصحة النفسية.

وقالت المهندسة سمر شلبى، نقيب المهندسين بالإسكندرية، إن الندوة تأتى فى إطار دور النقابة المجتمعى وإسهامها فى نشر ثقافة الوعى الصحى عن الكثير من المشاكل الاجتماعية، وخاصة المشاكل التى تواجهنا فى سلوكيات الأطفال وكيفية التعامل معها؛ مؤكدة أن أطفالنا هم نواة المستقبل وشباب الغد لذا وجب الاهتمام بشأنهم لإخراج أجيال ناضجة وواعية قادرة على تحمل المسئولية.

وأوضح المهندس كريم الكسار، رئيس اللجنة الصحية بالنقابة، أن النقابة بالتعاون مع مستشفى المعمورة للصحة النفسية ستقوم بعقد سلسلة من الندوات المختلفة منها" الاضطرابات النفسية عند الأطفال، التوحد واضطرابات التواصل عند الأطفال، التغذية وعلاقتها بالاضطرابات النفسية، الهستيريا، والإدمان" والعديد من القضايا المتعلقة بالصحة النفسية.

وأشار المهندس كريم الكسار إلى أن تلك الندوات تهدف إلى بناء المعرفة بالصحة النفسية، والتعامل معها وخاصة المشاكل السلوكية التى تواجه الأطفال.

- وفد من نقابة المهندسين بالإسكندرية يتفقد مشروع الإسكان بغيط العنب