أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"مهندسين الإسكندرية" تعقد اليوم ندوة بعنوان "الاضطربات النفسية لدى الأطفال"

Google+ Print
"مهندسين الإسكندرية" تعقد اليوم ندوة بعنوان "الاضطربات النفسية لدى الأطفال" "مهندسين الإسكندرية" تعقد اليوم ندوة بعنوان "الاضطربات النفسية لدى الأطفال"
تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة المهندسة سمر شلبى، اليوم الخميس ندوة بنادى المهندسين بسابا باشا بعنوان "الاضطرابات النفسية عند الأطفال".

وذلك من خلال لجنة الرعاية الصحية برئاسة المهندس كريم الكسار، وبالتعاون مع مستشفى المعمورة للصحة النفسية.

وقالت المهندسة سمر شلبى، نقيب المهندسين بالإسكندرية، إن الندوة تأتى فى إطار دور النقابة المجتمعى وإسهامها فى نشر ثقافة الوعى الصحى عن الكثير من المشاكل الاجتماعية، وخاصة المشاكل التى تواجهنا فى سلوكيات الأطفال وكيفية التعامل معها؛ مؤكدة أن أطفالنا هم نواة المستقبل وشباب الغد لذا وجب الاهتمام بشأنهم لإخراج أجيال ناضجة وواعية قادرة على تحمل المسئولية.

وأوضح المهندس كريم الكسار، رئيس اللجنة الصحية بالنقابة، أن النقابة بالتعاون مع مستشفى المعمورة للصحة النفسية ستقوم بعقد سلسلة من الندوات المختلفة منها" الاضطرابات النفسية عند الأطفال، التوحد واضطرابات التواصل عند الأطفال، التغذية وعلاقتها بالاضطرابات النفسية، الهستيريا، والإدمان" والعديد من القضايا المتعلقة بالصحة النفسية.

وأشار المهندس كريم الكسار إلى أن تلك الندوات تهدف إلى بناء المعرفة بالصحة النفسية، والتعامل معها وخاصة المشاكل السلوكية التى تواجه الأطفال.


>- وفد من نقابة المهندسين بالإسكندرية يتفقد مشروع الإسكان بغيط العنب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365