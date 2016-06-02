أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

جنايات الجيزة تنظر اليوم إعادة محاكمة 3 من "6 أبريل" فى التظاهر دون تصريح

Google+ Print
جنايات الجيزة تنظر اليوم إعادة محاكمة 3 من "6 أبريل" فى التظاهر دون تصريح جنايات الجيزة تنظر اليوم إعادة محاكمة 3 من "6 أبريل" فى التظاهر دون تصريح
تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، إعادة محاكمة 3 متهمين محكوم عليهم غيابيا بالسجن المؤبد فى القضية المتهمين فيها بالتظاهر دون تصريح والتجمهر.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدى وأسامة ياسين، وأمانة سر أحمد صبحى.

وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت المتهمين من 6 إبريل غيابيا بالسجن المؤبد، فتقدموا بطلب لإعادة إجراءات محاكمتهم. ووجهت النيابة للمتهمين تهم إنشاء وإدارة اتصالات من شأنها الإضرار بالأمن العام، وإذاعة عمدا بيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

- 22 يونيو.. الحكم على 22 متهما بالتظاهر فى أحداث "جمعة الأرض"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل