جنايات الجيزة تنظر اليوم إعادة محاكمة 3 من "6 أبريل" فى التظاهر دون تصريح

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، إعادة محاكمة 3 متهمين محكوم عليهم غيابيا بالسجن المؤبد فى القضية المتهمين فيها بالتظاهر دون تصريح والتجمهر.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدى وأسامة ياسين، وأمانة سر أحمد صبحى.

وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت المتهمين من 6 إبريل غيابيا بالسجن المؤبد، فتقدموا بطلب لإعادة إجراءات محاكمتهم. ووجهت النيابة للمتهمين تهم إنشاء وإدارة شبكة اتصالات من شأنها الإضرار بالأمن العام، وإذاعة عمدا بيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

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