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بالصور.. محافظ أسيوط ومدير الأمن يفتتحان معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية المخفضة

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بالصور.. محافظ أسيوط ومدير الأمن يفتتحان معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية المخفضة بالصور.. محافظ أسيوط ومدير الأمن يفتتحان معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية المخفضة
افتتح المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط واللواء عبد الباسط دنقل مدير الأمن، مساء أمس معرض "أهلا رمضان" والذى تقيمه المحافظة بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى والغرفة التجارية ووزارات والتجارة الداخلية والداخلية والقوات المسلحة، لبيع المنتجات والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين تخفيفا عن كاهل الاسر المصرية ومحدودى الدخل ومواجهة ارتفاع الأسعار.

رافقهما خلال الافتتاح المهندسة نبيلة على محمود سكرتير عام مساعد المحافظة وصالح عبد الله وكيل وزارة التموين ورميح عبد الحسيب مدير عام الصندوق الاجتماعى للتنمية ومنار محمد رئيس حى شرق ومدحت محمد حسن رئيس حى غرب ومسئولى الصندوق الاجتماعى والغرفة التجارية بالمحافظة .

ووسط اقبال كبير من الأهالى تفقد المحافظ ومرافقوه منافد بيع اللحوم والمجمدات والأرز والسكر والزيوت التابعة للغرفة التجارية والصندق الاجتماعى ومنافد "أمان" التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ القوات المسلحة والخاصة ببيع الخضراوات والفاكهة واللحوم المجمدة والمواد الغذائية المخفضة.

وقال المحافظ – خلال الافتتاح – أنه تم طرح 60 طن أرز للبيع للجمهور بسعر 4.5 جنيه للكيلو لمحاربة جشع بعض التجار والسوق السوداء مشيرا الى جودة المنتجات المعروضة باقسام المعرض مثل اللحوم والمجمدات والزيوت والارز والمكرونات والتمور وياميش رمضان مشيدا بالتنافس بين الجهات والشركات العارضة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك .

وأكد محافظ أسيوط على فتح منفذين كبيرين بالمحافظة ضمن 90 منفذ على مستوى الجمهورية امر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بفتحهم بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك بالاضافة الى المنافذ الثابتة بقرى ومراكز المحافظة ومنافذ " جمعيتى " التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.

وأشار مدير الامن الى مشاركة وزارة الداخلية من خلال منافذها بالمعارض المختلفة لبيع المنتجات عالية الجودة بأسعار تنافس مثيلاتها بالاسواق والمحلات الخارجية لمساعدة محدودى الدخل والاسر الفقيرة ولسد احتياجاتهم من السلع الغذائية .

كما دفع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة بسيارته المجهزة لبيع اللحوم والمجمدات بأسعار مخفضة لزوار المعرض بالاضافة الى الدفع بسيارات ومنافذ متنقلة لتوفير احتياجات المواطنين بالاحياء والقرى البعيدة .

محافظ أسيوط ومدير الأمن يفتتحان معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية المخفضة (1)

محافظ أسيوط ومدير الأمن يفتتحان معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية المخفضة (2)

محافظ أسيوط ومدير الأمن يفتتحان معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية المخفضة (3)

محافظ أسيوط ومدير الأمن يفتتحان معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية المخفضة (4)

محافظ أسيوط ومدير الأمن يفتتحان معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية المخفضة (5)

محافظ أسيوط ومدير الأمن يفتتحان معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية المخفضة (6)

محافظ أسيوط ومدير الأمن يفتتحان معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية المخفضة (7)

محافظ أسيوط ومدير الأمن يفتتحان معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية المخفضة (8)

محافظ أسيوط ومدير الأمن يفتتحان معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية المخفضة (9)

محافظ أسيوط ومدير الأمن يفتتحان معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية المخفضة (10)

محافظ أسيوط ومدير الأمن يفتتحان معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية المخفضة (11)

محافظ أسيوط ومدير الأمن يفتتحان معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية المخفضة (12)

محافظ أسيوط ومدير الأمن يفتتحان معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية المخفضة (13)

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مصر 365

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