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الجمعة.. محافظ الأقصر يشهد احتفالية لتكريم 80 من حفظة القرآن الكريم

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الجمعة.. محافظ الأقصر يشهد احتفالية لتكريم 80 من حفظة القرآن الكريم الجمعة.. محافظ الأقصر يشهد احتفالية لتكريم 80 من حفظة القرآن الكريم
تشهد قرية البعيرات غربى محافظة الأقصر، غدا الجمعة، احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم فى مسابقة "آل فاوى" السنوية، وذلك بنجع الرزقة فى القرية، وذلك بحضور محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء عادل مهران سكرتير عام المحافظة، والعميد أيمن الشريف رئيس مركز ومدينة القرنة، والمستشار عاطف أبو المجد رئيس هيئة النيابة الإدارية بالأقصر.

ويتم خلال الحفل تكريم 80 طالبا وطالبة ومحفظ للقرآن الكريم، على أن تكون جائزة عمرة مقدمة من المسابقة للفائز بالمركز الأول فى حفظ القرآن الكريم كاملاً، وتسليم جوائز مادية وشهادات تقدير للحاصلين على المركز التالية للأول.

ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية المستشار محمد النجار رئيس المكتب الفنى بنيابات الأقصر الإدارية، واللواء ابراهيم صابر مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج السابق، والشيخ محمد صالح وكيل وزارة الأوقاف، والدكتورة ناهد محمد احمد وكيل وزارة الصحة، وعدد من نواب البرلمان عن دوائر الأقصر، وقيادات المحافظة، وعدد من الشخصيات العامة والسياسية وعمد وكبار العائلات والقبائل بغرب الأقصر وجمع غفير من الأهالى.

وكانت قد أشرف على اختبارات مسابقة "آل فاوي" لحفظ القرآن الكريم عدد من كبار الأئمة وحفظة القرآن، وأجروا الاختبارات للحفظة فى الكتاتيب المتواجدة على مستوى البر الغربى للأقصر، والذين لاتزيد أعمارهم على 16 سنة.


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