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نائب شبرا الخيمة: محافظ القليوبية يدرس إنشاء كوبرى بشرق السكة الحديد

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نائب شبرا الخيمة: محافظ القليوبية يدرس إنشاء كوبرى بشرق السكة الحديد نائب شبرا الخيمة: محافظ القليوبية يدرس إنشاء كوبرى بشرق السكة الحديد
أكد الدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة أنه قام بجوله تفقدية مع اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية والمهندس أسامة عقيل أستاذ الطرق بجامعة عين شمس موقع إنشاء كوبري علوي علي الطريق الزراعي بنها - شبرا عند مزلقان السلخانة لحل ازمة التكدس المروري الخانق وحماية لأرواح المواطنين وممتلكاتهم

وقال حسب الله أن الكوبري سيقوم بربط منطقة شرق السكة الحديد والشرقاوية بالطريق الزراعي مباشرة والاستغناء عن المزلقان الذي يتسبب في تعطيل الحركة المرورية للقادمين من ميدان المؤسسة ومتجهين لمدينة بنها وباقي المحافظات.

ومن جانبه أكد الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية أن المحافظة ستقوم بعمل تطوير شامل لتلك المنطقة وتوسيع الطريق الزراعي والاستفادة من الجزيرة المهملة وادخالها ضمن الطريق بالاضافة الي رفع كفاءة كباري المشاه بالمنطقة وتوسيع كوبري الشرقاوية.

وقال فرحات أنه بعد الإنتهاء من المشروع سيتم ربط منطقة شرق السكة الحديد بالطريق الزراعي والذي يسكن بها اكثر من 70 % من سكان شبرا الخيمة وسيتم القضاء نهائيا علي التكدس المروري علي الطريق الزراعي واكتمال منظومة تطوير ميدان المؤسسة كما سيضيف الكوبري لمسة جمالية لمدخل مدينة شبرا الخيمة


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