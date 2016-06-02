أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اليوم.. افتتاح معرض "أهلا رمضان" فى الخارجة بمشاركة 5 شركات خاصة

Google+ Print
اليوم.. افتتاح معرض "أهلا رمضان" فى الخارجة بمشاركة 5 شركات خاصة اليوم.. افتتاح معرض "أهلا رمضان" فى الخارجة بمشاركة 5 شركات خاصة
يفتتح اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد اليوم الخميس معرض السلع الغذائية بمدينة الخارجة تحت شعار "أهلا رمضان" والذى يقام بشارع الدكتور الذهبى والذى تشارك فيه 5 شركات من القطاع الخاص بمنتجات من السلع الغذائية وجميع انواع الخضر والفاكهة واللحوم بأنواعها وبأسعار خاصة جدا ومخفضة تنافس السوق المحلية وتحمى المواطن من احتكار السوق.

وقال صلاح السيد وكيل وزارة بالوادى الجديد أنه سيتم طرح دواجن مجمدة بسعر 20 جنيها للكيلو، ولحوم حمراء بسعر 53 جنيها للكيلو مؤكدا على أن جميع المنتجات سوف تقل بمقدار من 20 إلى 25 % عن مثيلتها بالمحلات والأسواق التجارية، وذلك تخفيفا على المواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن