اليوم.. افتتاح معرض "أهلا رمضان" فى الخارجة بمشاركة 5 شركات خاصة

يفتتح اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد اليوم الخميس معرض السلع الغذائية بمدينة الخارجة تحت شعار "أهلا رمضان" والذى يقام بشارع الدكتور الذهبى والذى تشارك فيه 5 شركات من القطاع الخاص بمنتجات من السلع الغذائية وجميع انواع الخضر والفاكهة واللحوم بأنواعها وبأسعار خاصة جدا ومخفضة تنافس السوق المحلية وتحمى المواطن من احتكار السوق.

وقال صلاح السيد وكيل وزارة التموين بالوادى الجديد أنه سيتم طرح دواجن مجمدة بسعر 20 جنيها للكيلو، ولحوم حمراء بسعر 53 جنيها للكيلو مؤكدا على أن جميع أسعار المنتجات سوف تقل بمقدار من 20 إلى 25 % عن مثيلتها بالمحلات والأسواق التجارية، وذلك تخفيفا على المواطنين.