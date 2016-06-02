تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

ينشر"اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية بعد أن أعلنت عنها مديرية التربية والتعليم، قبل قليل، بنسبة نجاح 80.2%، حيث تقدم للامتحان 92830 طالب وطالبة حضر منهم 91246، وبلغ عدد الناجحين 73147 طالب وطالبة.

والطلاب الحاصلون على المراكز العشرة الأولى، هم هاجر السيد محمد مسعد المرسى – مدرسة ميت مرجا التابعة لإدارة الجمالية وجاء ترتيبها الأول وحصلت على مجموع 300 درجة، ومحمد عبد الحليم الحديدى مدرسة السلام الإعدادية بنين بإدارة السنبلاوين التعليمية جاء ترتيبه الثانى وحصل على مجموع 299.5 درجة، وزياد محمد عزت وهبه – مدرسة أبو المحاسن سنجاب جاء ترتيبه الثانى مكرر وحصل على مجموع 299.5، وفى الترتيب الرابع - ميسون مجدى أحمد السيد خميس – مدرسة الشهيد تامر بكر بصهرجت الكبرى إدارة ميت غمر وحصلت على مجموع 299، وعبد الله محمد حامد - مدرسة الشهيد عصام الحسينى بميت تمامة إدارة منية النصر وحصل على مجموع 299 وجاء ترتيبه الرابع مكرر، وأسماء أشرف عبد الله خضير – مدرسة العنانية ببرهمتوش بإدارة السنبلاوين التعليمية وحصلت على مجموع 299 جاء ترتيبها الرابع مكرر، وأحمد هانى محمود بدر – مدرسة الشهيد محمد حسن إدارة منية النصر التعليمية جاء ترتيبه الرابع مكرر وحصل على مجموع 299، ومحمود جمال إبراهيم يوسف – مدرسة البوها بنين إدارة ميت غمر وحصل على مجموع 299 وجاء ترتيبه الرابع مكرر، ومريم محمد فوزى الشرقاوى - مدرسة السنبلاوين بنات إدارة السنبلاوين التعليمية وحصل على مجموع 299 وجاء ترتيبه الرابع مكرر، وإيناس عصام بدير السيد – مدرسة الكوم الأحمر بإدارة بلقاس التعليمية وحصلت على مجموع 299 وجاء ترتيبها الرابع مكرر.

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محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 85.38%

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