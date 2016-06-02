بالصور..مبادرة من شباب بالقصير لتحديد الأماكن الخطرة بطريق "القصير - قفط"

بعد تكرار الحوادث على طريق " القصير - قفط"، وبعد حدوث كارثة مفجعة تسببت فى وفاة 7 طلاب ثانوية عامة من أبناء مدينة القصير وإصابة 10، قام ثلاث شباب من مدينة القصير بحملة، بدأت فى الساعات الأولى من فجر أمس حتى ظهر اليوم، لتحديد النقاط الخطرة بالطريق.

وقال وائل منصور أحد الشباب المشاركين فى المبادرة أن "الحملة التى تم تنظيمها لتحديد الأماكن الخطرة بطريق القصير قفط، هدفها تحديد المناطق الخطرة على الطريق بطول 100 كيلو لتحذير السائقين بعد تعدد الحوادث على الطريق".

وأضاف منصور فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "شاركت معنا فى الحملة سيدة شابه تدعى " أم روان "، والذى جاءت مشاركتها خوفاً منها على طلاب مدينة القصير الذين يدرسون فى جامعة جنوب الوادى ويمرون أسبوعياً على هذا الطريق ومن بينهم أبنائها".

وأكد منصور، أن المشارك الثالث، ابن مدينة القصير الشهير بـ"همام القصير"، والذى لديه باع كبير فى العمل التطوعى والخيرى بمدينة القصير، حيث قام الثلاثة بتحديد 27 نقطة بالجير الأبيض وكتابة إرشادات للسائقين تنبه بقرب أمكان الحفر والمنحنيات الخطرة، كما قاموا بتصويرها ونشرها وتعميمها على مواقع التواصل الاجتماعى.

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