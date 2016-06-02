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اخبار سوريا .. الدفاع الروسية: 129 بلدة سورية انضمت للهدنة حتى الآن

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اخبار سوريا .. الدفاع الروسية: 129 بلدة سورية انضمت للهدنة حتى الآن اخبار سوريا .. الدفاع الروسية: 129 بلدة سورية انضمت للهدنة حتى الآن
أفاد مركز المصالحة الروسى داخل قاعدة "حميميم" فى ريف اللاذقية بإبرام اتفاقية مصالحة مع بلدة فى ريف حمص، ليبلغ بذلك عدد البلدات التى انضمت للهدنة 129 بلدة سورية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية الليلة، عن المركز فى بيان نشره الموقع الرسمى لوزارة الدفاع الروسية قوله إن محادثات مع زعماء مجموعات معارضة مسلحة فى ريف دمشق وحمص وحماة حول انضمامها إلى اتفاق الهدنة ما زالت مستمرة، مع بقاء عدد المجموعات المسلحة المعلنة عن التزامها وقبولها شروط وقف الأعمال القتالية على ما كان عليه وهو 60 مجموعة.

وأكد المركز أن هناك التزاما بالهدنة فى أغلبية المحافظات السورية، مع رصد 5 خروقات خلال الـ24 ساعة الأخيرة فى ريف دمشق، موضحا أن تشكيلات تنسب نفسها لجماعة "جيش الإسلام" قصفت بالهاون مواقع الجيش السورى فى بلدات عربين ودوما وجور الباشا وجوبر.

وأضاف أن سلاح الجو الروسى ونظيره السورى لم ينفذا ضربات ضد المعارضة المسلحة التى أعلنت انضمامها إلى نظام وقف إطلاق النار لمركزى المصالحة الروسى أو الأمريكى.. مشيرا إلى أنه جرى تسليم مساعدات إنسانية لسكان بلدة زاريا المهجرين فى مخيم بريف حمص.

وأوضح أن طائرة تابعة لشركة الطيران الروسية "أباكان أير" أسقطت على مدينة دير الزور المحاصرة من تنظيم داعش بالمظلات مساعدات إنسانية للأمم المتحدة تتكون من طرود غذائية وحبوب وزنها الإجمالى 18300 كجم.

وتابع البيان أن القوات الجوية الروسية مستمرة فى مهمة تقويض القواعد الاقتصادية لتنظيم داعش، وفى هذا الصدد استهدفت قاذفة "سوخوى 24" روسية مصفاة نفط فى أراض تحت سيطرة تنظيم "داعش" داخل محافظة الحسكة السورية
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