القوات الليبية تفقد 10 جنود وإصابة 40 فى اشتباكات مع "داعش" قرب سرت

قال متحدث باسم مستشفى إن كتائب ليبية متحالفة مع حكومة جديدة تدعمها الأمم المتحدة فى طرابلس فقدت عشرة رجال كما أصيب 40 من أفرادها فى قتال قرب مدينة سرت معقل تنظيم "داعش"أمس الأربعاء.

وتقدمت الكتائب التى يتألف معظمها من مقاتلين من مدينة مصراتة الغربية باتجاه أطراف سرت فى الأسبوع الماضى وتقول إنها تعتزم استعادة السيطرة على المدينة.

وأحرزت الكتائب تقدما أمس الأربعاء جنوبى المدينة وعند محطة للكهرباء غربى سرت وفقا لبيانات نشرت على حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت الكتائب إنها تعرضت لتفجير أربع سيارات ملغومة انفجر اثنان منها قبل بلوغ هدفيهما.

وتأمل الدول الغربية فى أن تستطيع الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة والتى وصلت إلى طرابلس فى مارس آذار من توحيد الفصائل المتناحرة فى ليبيا لهزيمة الدولة الإسلامية.

وثبت التنظيم المتشدد موطئ قدم فى ليبيا فى خضم الفوضى السياسية والصراع فى البلاد ليتمكن من السيطرة على سرت العام الماضي.

وفى وقت سابق هذا الأسبوع تمكنت قوة حرس المنشآت النفطية التى تحرس مرافئ نفط رئيسية فى شرق ليبيا من انتزاع السيطرة على بلدتين صغيرتين من يد الدولة الإسلامية.

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