العثور على جثة عاطل داخل غرفة تحت الارض بميت غمر فى الدقهلية

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، اخطارا، من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث قسم ميت غمر، من عادل مصطفى الضوى 38 سنة موظف بشركة الجيزة للمقاولات المسند إليها أعمال مد خط مياة الشرب بدائرة القسم، باكتشافه جثة لشخص داخل غرفة من الأسمنت تحت الارض بدون غطاء خاصة بالاعمال بمساحة 9 فى 7 متر وعمق 12 متر بداخلها مواسير وعروق خشبية بمنطقة دقادوس، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الانقاذ البرى وتم استخراج الجثة.

وبالفحص تبين ان الجثة لشخص يدعى مسعد الشحات صادق 38 سنة عاطل ويخترقها عرق خشبى من البطن وبروزه من الظهر وعثر بحوزته على سلاح ابيض مطواة وتم نقله إلى مستشفى ميت غمر وبسؤال شقيقه رضا رجح توجة شقيقة لمكان البلاغ اعتقادا منه بوجود خردة لسرقتها وبيعها وحدوث اصابته اثناء نزوله من اعلى السلم الحديدى الخاص بالغرفة نتيجة اختلال توازنه وسقوطه على العرق الخشبى، وبسؤال والده قرر بخروج نجله لقضاء بعض احتياجاته ولم يتهم احد بالتسبب فى وفاته وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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