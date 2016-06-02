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بالصور ..السيطرة على حريق مصنع الطوب بالبحيرة بعد انفجار عشرات اسطوانات الغاز

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بالصور ..السيطرة على حريق مصنع الطوب بالبحيرة بعد انفجار عشرات اسطوانات الغاز بالصور ..السيطرة على حريق مصنع الطوب بالبحيرة بعد انفجار عشرات اسطوانات الغاز
تمكنت منذ قليل قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد جمال ياسين، من السيطرة على الحريق الهائل الذى نشب بأحد مصانع الطوب بقرية جزيرة نكلا التابعة لمركز شبراخيت بسبب انفجار عدد من اسطوانات الغاز.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ باندلاع حريق باحد مصانع الطوب بقرية جزيرة نكلا ملك إبراهيم أحمد فتحى ومؤجر لـ علاء السيد فوزى بسبب انفجار عدد من إسطوانات الغاز داخل مخزن للوقود بالمصنع.

وأسفر الحادث عن إصابة أحمد صبرى سليمان عامل، وتم السيطرة على الحريق واخمادة وابعاد باقى اسطوانات الغاز والتى تقدر بالمئات عن مصادر اللهب مع منع امتداد الحريق الى مناطق اخرى.
>وجارى تحرير محضر بالحادث تمهيدا لاحالته للنيابة العامة.

السيطرة على حريق مصنع الطوب بالبحيرة بعد انفجار عشرات اسطوانات الغاز (1)

السيطرة على حريق مصنع الطوب بالبحيرة بعد انفجار عشرات اسطوانات الغاز (2)

السيطرة على حريق مصنع الطوب بالبحيرة بعد انفجار عشرات اسطوانات الغاز (3)

- حريق هائل بـ "مصنع طوب" فى البحيرة لانفجار عدة اسطوانات غاز

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