ننشر أسماء هيئة الإدعاء قبل ساعات من التحقيق مع مقتحمى نقابة المحامين بطلخا

أصدر مجلس نقابة محامين جنوب الدقهلية، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، بيانا أعلنت فيه تشكيل لجنة من 11 من أعضاء النقابة لتولى الحضور فى القضايا الخاصة بواقعة التعدى على مقر النقابة، والتىى أسفرت عن إصابة 6 محامين وإلقاء القبض على 40 من المعتدين على النقابة.

وقرر المجلس برئاسة محمد طه الغمرى، نقيب محامين جنوب الدقهلية تولى، ممدوح عباس شاكر، وجمال إبراهيم الأخرس، وأحمد صبرى أبوالفتوح، وطارق السعيد أبوالمجد، وجلال عبدالجليل الدمرداش، وبشير على المرشدى، ومحمد محمد شبانة، ومحمد عبدالخالق يدك، وجمال رمضان مأمون، ومحمد عطية محمد عبدالعال، وقدرى مهنى عبدالقادر جمعة.

يذكر أن مجلس نقابة المحامين بجنوب الدقهلية، إتخذ قرار الأحد الماضى بفسخالتعاقد مع الشركة الإستثمارية "أوركيدا" والتى كانت تدير النادى، وأعلن قيامه بإدارة النادى والإستعانة بشركة حراسة خاصة لتأمين النادى، واقتحم مجموعة من الخارجين عن القانون، مقر النادى وتعدوا على عدد كبير من المحامين بداخل وقاموا بتحطيم محتويات النقابة وإشعال النيران بها، من بينهم ملاك الشركة المفسوخ تعاقدها.

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