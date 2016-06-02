أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ننشر أسماء هيئة الإدعاء قبل ساعات من التحقيق مع مقتحمى نقابة المحامين بطلخا

Google+ Print
ننشر أسماء هيئة الإدعاء قبل ساعات من التحقيق مع مقتحمى نقابة المحامين بطلخا ننشر أسماء هيئة الإدعاء قبل ساعات من التحقيق مع مقتحمى نقابة المحامين بطلخا
أصدر مجلس نقابة محامين جنوب الدقهلية، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، بيانا أعلنت فيه تشكيل لجنة من 11 من أعضاء النقابة لتولى الحضور فى القضايا الخاصة بواقعة التعدى على مقر النقابة، والتىى أسفرت عن إصابة 6 محامين وإلقاء القبض على 40 من المعتدين على النقابة.

وقرر المجلس برئاسة محمد طه الغمرى، نقيب محامين جنوب الدقهلية تولى، ممدوح عباس شاكر، وجمال إبراهيم الأخرس، وأحمد صبرى أبوالفتوح، وطارق السعيد أبوالمجد، وجلال عبدالجليل الدمرداش، وبشير على المرشدى، ومحمد محمد شبانة، ومحمد عبدالخالق يدك، وجمال رمضان مأمون، ومحمد عطية محمد عبدالعال، وقدرى مهنى عبدالقادر جمعة.

يذكر أن مجلس نقابة المحامين بجنوب الدقهلية، إتخذ قرار الأحد الماضى بفسخالتعاقد مع الشركة الإستثمارية "أوركيدا" والتى كانت تدير النادى، وأعلن قيامه بإدارة النادى والإستعانة بشركة حراسة خاصة لتأمين النادى، واقتحم مجموعة من الخارجين عن القانون، مقر النادى وتعدوا على عدد كبير من المحامين بداخل وقاموا بتحطيم محتويات النقابة وإشعال النيران بها، من بينهم ملاك الشركة المفسوخ تعاقدها.

- اليوم.. إستئناف التحقيق مع 36 متهما بإقتحام نقابة محامين طلخا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365