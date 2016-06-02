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"اقتصادية البرلمان": نناقش مع وزير التموين الأسبوع المقبل ارتفاع الأسعار

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"اقتصادية البرلمان": نناقش مع وزير التموين الأسبوع المقبل ارتفاع الأسعار "اقتصادية البرلمان": نناقش مع وزير التموين الأسبوع المقبل ارتفاع الأسعار
قال اللواء حسن محمد السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن وزير الدكتور خالد حنفى وعد اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور على مصيلحى بعقد لقاء الأسبوع المقبل لبحث قضية ارتفاع الأسعار وتوفير بعض السلع التى ارتفع سعرها كاللحوم والدواجن بسعر مخفض، مشيرًا إلى أن هناك أيضاً اتصال مع جمعية "مواطنين ضد الغلاء".

وأوضح السيد لـ" اليوم السابع" أن أحد المقترحات التى تدرسها اللجنة الاقتصادية هو ضمان توفير استهلاك السوق من السلع الغذائية 6 شهور بدلاً من 3، بجانب مقترحات أخرى لدعم الانتاج الزراعى المحلى والفلاح.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن الدولة المصرية لا تنتج الزيوت، مناشدًا بأن تخصص جزء من اراضى المليون ونص فدان للزراعات المنتجة للزيوت حتى لا نخضع تحت رحمة الاستيراد وفارق سعر العملة وجشع المستوردين.

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