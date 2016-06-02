النائب حمادة غلاب:منتدى الأعمال المصرى المجرى نافذة جديدة على العالم

أشاد النائب حمادة غلاب وكيل لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان بعقد منتدى الأعمال المصرى المجرى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيراً إلى أهمية عقد مثل تلك المنتديات التى تفتح أفاقاً وأسواقاً جديدة وجيدة للاقتصاد المصرى وهو النهج الذى ينتهجه الرئيس بالانفتاح على العالم، وعقد شراكات متنوعة مع مختلف الدول، لاسيما التى تم إهمالها السنوات الطويلة الماضية.

كما أشاد حمادة غلاب فى بيان صحفى، بنتائج منتدى الأعمال المصرى المجرى، والذى أسفر عن العديد من مذكرات التفاهم والتعاون بين البلدين، ومنها خطاب النوايا مع الجانب المجرى لتمويل شراء 700 عربة قطار، ومذكرة التفاهم التى وقعت بين وزارتى الدفاع بالبلدين بشأن التعاون فى المجال العسكرى بين البلدين، ومذكرة تفاهم فى مجال التعاون الدولى.

وقال غلاب أن النهج الذى ينتهجه الرئيس السيسى فى عقد اتفاقيات التعاون العديدة مع الدول المختلفة بجانب أهميتها الاقتصادية البالغة فهى تعزز مكانة مصر السياسية والدولية، وهى الخطوات الحثيثة التى يخطوها الرئيس لعودة مصر إلى مكانتها الدولية المرموقة والمستحقة.

- النص الكامل لكلمة السيسى بالجلسة الافتتاحية لأعمال المصرى المجرى.. الرئيس: المنتدى فرصة حقيقة لتعزيز التعاون.. ويكشف:طريقنا محفوف بالتحديات وقادرون على تحقيق رؤية "مصر 2030".. ونستهدف تحقيق معدل نمو6%