اعترافات قاتل أمه بالخانكة: رفضت إعطائى 5 ألاف جنية فطعنتها بسكين المطبخ

أدلى السائق المتهم بقتل أمه باعترافات تفصيلية حول ارتكابه الجريمة أمام أحمد غريب، وكيل نيابة الخانكة برئاسة جمال حتة وقال المتهم ويدعى عادل ع – 45 سنة – أنه طلب من أمه مبلغ 5 ألاف جنية ولكنه فوجئ برفضها ونهرته وبعدها وجدها تعطى شيقيقاته مبلغ مالى بعدما طلبوا منها الذهاب إلى المصيف

وأضاف المتهم فى تحقيقات النيابة العامة ذهبت إلى أمى وعاتبتها على رفضها إعطائى المبلغ فوبختنى أمام اشقائى فغلت الدماء فى عروقى ولم أشعر بنفسى وأسرعت إلى المطبخ وأخذت سكينا وطعنتها طعنتين وسقطت أمام عينى غارقة فى دمائها ولفظت أنفاسها الأخيرة فى المستشفي

كان اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول بلاغ إلى المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز الخانكة من محمد عبد الكريم محمد، 43 سنة، مدرس، وإمام وخطيب بهيئة الأوقاف، أنه حدثت مشادة كلامية بين والدته صفية حافظ أحمد، 65 سنة، ربة منزل وشقيقه عادل عبد الكريم محمد، 40 سنة، سائق، بسبب رفضها إعطاءه 5 آلاف جنيه وموافقتها على سفر شقيقاته للمصيف بمدينة الإسكندرية تطورت لمشاجرة استل على إثرها شقيقه سلاح أبيض (سكين) وطعن بها والدته ما أدى لحدوث إصابتها بجروح قطعية غائرة بالساق والكاحل الأيسر واشتباه قطع بأوتار اليد وتم نقلها لمستشفى السلام العام لإسعافها وتوفيت هناك متأثرة بإصابتها.

وتمكن النقيب حازم الخيال معاون مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعه وتم ضبطه.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 4920 إدارى مركز الخانكة لسنة 2016 وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق برئاسة المستشار جمال حتة وأمرت بالتصريح بدفن جثة الأم بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

- حبس سائق قتل أمه بالسكين لرفضها إعطاءه مبلغ 5 آلاف جنيه فى الخانكة

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