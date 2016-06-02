برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الإعدادية ببنى سويف

ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف، من خلال رقم جلوس الطالب، حيث اعتمد المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف، مساء أمس الأربعاء نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الاعدادية بالمحافظة للعام الدراسى 2015/2016.

وبلغت نسبة النجاح العامة للنظامى 70.3% ،حيث تقدم للامتحان 40201 طالبا وطالبة ، حضر منهم 39666 طالبا وطالبة ،فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة للمنازل 42.1 % ، حيث تقدم للامتحان 1372 طالبا وطالبة ، حضر منهم1305طالبا.

أعرب المحافظ ، خلال اعتماده للنتيجة،بديوان عام مديرية التربية والتعليم ببنى سويف، بحضور وكيل وزراة التربية والتعليم ، نبوى الدخني،عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، ، متمنيًا دوام النجاح لهم .

من جانبه أوضح "وكيل الوزارة " أن إدارة بنى سويف التعليمية تصدرت المقدمة بنسبة نجاح ( 76.4%) ، تلتها إدارة ببا بنسبة نجاح(72.2 %) ، ثم إدارة ناصر(70.7 % ) ،، فإدارة الواسطى بنسبة (69.8 %) ،، فيما سجلت إدارة اهناسيا نسبة (66.4 %) ،، تلتها إدارة الفشن بنسبة ( 60.3%) ،، فى حين بلغت النسبة بسمسطا (59.4 %) .

وضمت لوحة الشرف العشرة الأوائل وهم : محمد فاروق توفيق متولى ، مريم محمد على محمد . مصطفى حسام عبدالرحمن أحمد، علياء جلال محمد عبدالرازق ، محمد حاتم عبدالظاهر عبدالله، شهد يحيى حسين سعيد، أسماء جابر محمد قطب، رحمة خالد طه أحمد. أسماء محمد عبدالباسط أحمد، أحمد صلاح عبدالتواب، عبدالعزيز.

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- محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بديوان مديرية التربية والتعليم‎

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