برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الإعدادية ببنى سويف

وبلغت نسبة النجاح العامة للنظامى 70.3% ،حيث تقدم للامتحان 40201 طالبا وطالبة ، حضر منهم 39666 طالبا وطالبة ،فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة للمنازل 42.1 % ، حيث تقدم للامتحان 1372 طالبا وطالبة ، حضر منهم1305طالبا.
أعرب المحافظ ، خلال اعتماده للنتيجة،بديوان عام مديرية التربية والتعليم ببنى سويف، بحضور وكيل وزراة التربية والتعليم ، نبوى الدخني،عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، ، متمنيًا دوام النجاح لهم .
من جانبه أوضح "وكيل الوزارة " أن إدارة بنى سويف التعليمية تصدرت المقدمة بنسبة نجاح ( 76.4%) ، تلتها إدارة ببا بنسبة نجاح(72.2 %) ، ثم إدارة ناصر(70.7 % ) ،، فإدارة الواسطى بنسبة (69.8 %) ،، فيما سجلت إدارة اهناسيا نسبة (66.4 %) ،، تلتها إدارة الفشن بنسبة ( 60.3%) ،، فى حين بلغت النسبة بسمسطا (59.4 %) .
وضمت لوحة الشرف العشرة الأوائل وهم : محمد فاروق توفيق متولى ، مريم محمد على محمد . مصطفى حسام عبدالرحمن أحمد، علياء جلال محمد عبدالرازق ، محمد حاتم عبدالظاهر عبدالله، شهد يحيى حسين سعيد، أسماء جابر محمد قطب، رحمة خالد طه أحمد. أسماء محمد عبدالباسط أحمد، أحمد صلاح عبدالتواب، عبدالعزيز.
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>- محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بديوان مديرية التربية والتعليم
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