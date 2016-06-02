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محافظو الجيزة وأسيوط والفيوم فى البرلمان اليوم لمناقشة الموازنة العامة

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محافظو الجيزة وأسيوط والفيوم فى البرلمان اليوم لمناقشة الموازنة العامة محافظو الجيزة وأسيوط والفيوم فى البرلمان اليوم لمناقشة الموازنة العامة
تواصل اللجان النوعية بالبرلمان اجتماعاتها، اليوم الخميس، للانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، حيث تعقد لجان، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، والإدراة المحلية، والصناعة، جلسات لمناقشة الاعتمادات المالية الخاصة بها.

كما تواصل لجنة الإدارة المحلية مناقشة الموازنة العامة لمحافظات، الجيزة، والفيوم، وأسيوط، ومتوقع حضور محافظين هذه المحافظات لعرض الميزانية على اللجنة،كما توصل لجنة الصناعة مناقشة الميزانية الخاصة بها.

وعلى جانب آخر، تستكمل لجنة القوى العاملة، مناقشة قانون الخدمة المدنية من خلال الاستماع واستطلاع رأى الجهات المعنية بشأن مشروع القانون الوارد من ، وكذلك مشروع قانون للموظفين المدنيين بالدولة المقدم من أعضاء حزب الوفد، ومقترحات النواب محمد أنور السادات، عبد الفتاح محمد عبدالفتاح، عبدالمنعم العليمى، إبراهيم عبدالعزيز القصاص.

كما تواصل لجنة الإسكان مواصلة مناقشة مشروع الخطة والموازنة للعام المالى 2016/2017، وذلك فيما يخص قطاعات "الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، وحماية المستهلك، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى".

- اللجان النوعية بالبرلمان تكثف اجتماعاتها اليوم لإنهاء مناقشة الموازنة العامة
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