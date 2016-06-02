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مهرجان «الجوف حلوة» يجذب آلاف الزوار في أول أيامه

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يحظى مهرجان الجوف حلوة 37 بزيارة الآلاف بشكل يومي في مقره بمتنزه الخزامى بسكاكا، والذي انطلق يوم الجمعةـ وينظمه فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وأمانة منطقة الجوف بدعم الغرفة التجارية الصناعية بالجوف وشقق رؤوم الفندقية.

وساعد موقع المهرجان على جذب المواطنين والمقيمين من داخل المنطقة وخارجها، واستمتع اطفالهم بالعروض الترفيهية على المسرح والمسابقات والأناشيد.

كما أقبل الزوار على سوق الأسر المنتجة بشكل لافت، حيث لا تعود الأسر بشيء من إنتاجها في ظل الأعداد الكبيرة التي تقضي ليلتها في المهرجان وتتناول المأكولات الشعبية والحلويات التي تتميز بمذاق مختلف وجودة في الإعداد المنزلي.

ويتميز مساء منطقة الجوف باعتداله ونسمات العليل التي تحفز على قضائه وسط المسطحات الخضراء بالمنتزه.

ويضم موقع المهرجان ألعاب مطاطية وجلسات وملاعب كرة قدم للأطفال، ويضم ممشى ومقاعد للحضور جعلته الوجهة الأولى للأهالي.

كما تقدم شركة الاتصالات للزوار خدمة توثيق البصمة في جناحها، فيما يعرفهم مركز التأهيل الشامل بأعماله في جناح المركز المشارك، ويعرض متحف د. نواف الراشد "صحاري" تاريخ المهرجان ووثائقه الأولى في انطلاقة نسخته الأولى عام 1424هـ.

وينظم المهرجان أكاديمية كرة القدم للأطفال ومباريات لهم، تحت إشراف مدربين على ملاعب المتنزه.

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طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة على المسرح

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عدد من الأطفال الفائزين في المسابقات

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