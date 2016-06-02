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إطلاق مسمى «كورنيش السحاب» على المنطقة ما بين الشفا والهدا

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ثمن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة جهود أمانة الطائف في مشروع دراسات تطوير المنطقة الواقعة ما بين الهدا والشفا السياحية وتحقيق توجيه سموه الكريم بإطلاق مسمى "كورنيش السحاب" على المنطقة الواقعة بين الهدا والشفا. وكان أمين الطائف م. محمد بن عبدالرحمن المخرج قد عمد إدارة التسمية والترقيم بالأمانة بإكمال اجراءات المسمى الجديد للموقع، انفاذاً لتوجيه سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل. يذكر أن مشروع تطوير الشريط السياحي بين الهدا والشفا سيسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات، وجذب استثمارات فاعلة، وتنشيط دور السياحة البيئية، ويحقق التنمية الشاملة والمستدامة للمنطقة الواقعة بين المركزين السياحيين، مع ايجاد وجهة سياحية جديدة، واستغلال الموقع بيئياً وجغرافياً وقربه من مكة المكرمة لخدمة المعتمرين والحجاج مع زيادة فرص التنمية البيئية والدينية وتنمية التراث الثقافي للطائف، وتطوير القطاعات الاقتصادية المهمة مثل قطاعات الخدمات والزراعة والصناعات الزراعية والحرفية، ويدعم النواحي العمرانية والاقتصادية والبيئية من خلال تشجيع السكان على الاستقرار في تجمعاتهم القروية، ووضع مخطط للتنمية العمرانية المتكاملة مع ضمان تناسقه مع البيئة الطبيعية للمكان.

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