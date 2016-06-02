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«ربيع عسير» يحاكي الوجدان بالنجاحات المتميّزة

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«ربيع عسير» يحاكي الوجدان بالنجاحات المتميّزة «ربيع عسير» يحاكي الوجدان بالنجاحات المتميّزة

دشن محافظ خميس مشيط سعيد بن عبدالعزيز بن مشيط، مساء الاثنين، مهرجان ربيع عسير الأول للتسوق والترفيه، وسط حضور كثيف من الزوار.

وقال ابن مشيط إن المهرجان في نسخته الأولى يجسد قصة جميلة لحسن التنظيم والعمل الذي يحاكي الوجدان بالنجاحات المتميّزة، والريادة العالية، وفي المستقبل سنشاهده أكثر تميزاً ونبوغاً.

وأكد أن هذا المهرجان الفريد من نوعه لا يمثل المحافظة وإنما المنطقة بأكملها، فهو يعد من المهرجانات الجميلة والمتكاملة التي أضافت الجديد والجديد للأنشطة السياحية، مقدماً شكره لجميع القائمين عليه لما يقدمونه من جهود واضحة.

بدوره، استعرض مدير المهرجان أهداف المهرجان الذي يضم نخبة مميزة من العاملين أصحاب الخبرة والتميز، مضيفاً أن إدارة المهرجان فتحت المجال للعديد من المعارض الجديدة والفريدة، التي تزيده رقياً وجودةً، من حيث تعدد معارضه والإعلان له بشكل دقيق ليتمكن الزوار من الوصول بسهولة لقضاء أوقات جميلة مع التسوق والترفيه.

سعيد بن مشيط يكرم شركاء النجاح

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