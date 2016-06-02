إحباط تهريب أربعة كلغم كوكائين للمملكة

نجح جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة في إحباط أربع محاولات لتهريب كمية من الكوكائين بلغت (3.899) كلغم، عُثر عليها مُخبأة في أحشاء عدد من القادمين إلى المملكة.

وقال مدير عام جمرك المطار فيصل الدباغ إن المراقب الجمركي اشتبه بأحد ركاب الرحلات القادمة، وبإخضاعه للتفتيش الذاتي وعرضه على جهاز فحص الأحشاء كانت نتيجة الفحص إيجابية، وعُثر داخل أحشائه على (59) كبسولة تحتوي جميعها على (657) غراما وخمسة مليغرامات من "الكوكائين".

وأضاف أنه في المحاولة الثانية التي تم إحباطها عُثر على (91) كبسولة تحتوي جميعها على (1.023) كلغم وستة مليغرامات من الكوكايين، عُثر عليها أيضاً مُخبأة بنفس الطريقة السابقة، كما عُثر على (110) كبسولات تحتوي على (1.256) كلغم من الكوكائين كانت مُخبأة بنفس الطريقتين السابقتين.

وأوضح الدباغ أن رجال الجمارك أحبطوا في العملية الرابعة محاولة تهريب (86) كبسولة تحتوي على (962) غراما واثنين مليغرام من الكوكائين، مُخبأة مع أحد القادمين حيث أخفى بعض هذه الكبسولات داخل كيس مربوط أسفل ملابسه، وباقي الكمية وضعت في مخابئ مجهرة في أرضية الحقيبة التي كانت معه.