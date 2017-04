معهد الإدارة يشكل فرقاً بحثية متخصصة لترجمة عدد من الكتب العلمية

د. مساعد الفريان

صدر قرار مدير عام معهد الإدارة العامة د. أحمد بن عبدالله الشعيبي، بتشكيل فرق ترجمة من أعضاء هيئة التدريب بالمعهد، لترجمة عدد من الكتب العلمية في مجال الإدارة العامة والتخصصات ذات العلاقة.

وأوضح نائب مدير عام المعهد للبحوث والاستشارات د. مساعد بن عبدالله الفريان، أن المعهد أطلق مشروعاً للترجمة من خلال تشكيل 15 فريقاً بحثياً من أعضاء هيئة التدريب بالمعهد لترجمة أبرز الكتب الأجنبية في التخصصات ذات العلاقة بنشاطات المعهد المختلفة، وهذه الكتب هي:

1) كتاب Innovation Governance: How Top Management Organizes and Mobilizes for Innovation ويقوم بترجمته كل من: منى الزيد، ووسيم مسري.

2) كتاب Organizational Development: The Process of Leading Organizational Change ويقوم بترجمته منصور المعشوق.

3) كتاب Stocks for the Long Run the Definitive Guide to Financial Market Returns& Long-Term Investment Strategies وتترجمه د. هند بنت محمد آل الشيخ.

4) كتاب Effective Implementation in Practice: Integration Public Policy and Management ويترجمه د. محمد العمرو.

5) كتاب Software Defined Networks: Comprehensive Approach ويقوم بترجمته أ. أيمن بن أحمد العدناني.

6) كتاب Corporate Governance and Corporate Social Responsibility ويترجمه د. بدر الحوشان.

7) كتاب Developing Human Capital ويقوم بترجمته د. بندر السجان.

8) كتاب Executive Guide to IT Governanceويقوم بترجمته محمد عبداللطيف، وعبدالله صالح.

9) كتاب Information Security and it Risk Management ويترجمه د. جعفر العلوان.

10) كتاب Managerial Communication Strategies and Applications ويقوم بترجمته سليمان العنزي.

11) كتاب Statistical Techniques for Forensic Accounting ويترجمه كل من: د. ماجد جزر، و مروة بنت الحبوبي.

12) كتاب Nonparametric Statistics: A Step-by-step Approach, 2nd Edition ويترجمه د. وسيم النصير.

13) كتاب Best Practice in Logistic Regression ويقوم بترجمته كل من د. حصة العقيل، و سامي العنزي.

14) كتاب Innovation in the Public Sector ويقوم بترجمته د. بندر الهجن.

15) كتاب Public Administration and the Modern State ويقوم بترجمته د. صالح السلمي.

وذكر د. مساعد الفريان، أن المدى الزمني المحدد لإنجاز أعمال الترجمة لهذه الكتب هو عام من تاريخ صدور هذا القرار، مشيراً إلى أن نشاط البحوث بالمعهد يشهد حراكاً علمياً وفكرياً متميزاً.

وأوضح بأن بالإضافة إلى هذه الكتب التي ستتم ترجمتها، فقد أطلق المعهد مؤخراً مشروعاً لدراسة القضايا والمشكلات الإدارية في القطاع الحكومي، حيث يجري العمل حالياً على تنفيذ ست عشرة دراسة وبحثاً علمياً ذات علاقة مباشرة بالقضايا والمشكلات الإدارية في القطاع الحكومي، ومن المنتظر أن تسهم هذه الدراسات في تقديم التوصيات العلمية والعملية للتعامل مع المشكلات التي يعانيها القطاع الحكومي. وأضاف د. الفريان بأن هذه الدارسات والبحوث العلمية إضافة إلى الكتب المترجمة ستستهم في إثراء الفكر الإداري في المملكة والوطن العربي، وستمثل إضافة كمية ونوعية مميزة لمكتبة الإدارة العامة والعلوم الأخرى ذات العلاقة بها.