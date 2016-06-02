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استشارى جلدية يقدم للحوامل نصائح لتجنب الالتهابات الناتجة عن الحساسية

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استشارى جلدية يقدم للحوامل نصائح لتجنب الالتهابات الناتجة عن الحساسية استشارى جلدية يقدم للحوامل نصائح لتجنب الالتهابات الناتجة عن الحساسية
"أعانى حكة وهرش مبرح لا يمكننى السيطرة عليه"، شكوى متكررة ودائمة وترددها على الدوام السيدات، خاصة الحوامل اللاتى تعانين من الالتهابات الجلدية الناتجة عن كثرة الحكة أثناء الحمل، وهى حكة من الصعب التحكم بها والسيطرة على الاقتراب منها، والتى قد تكون ناتجة عن الإصابة بالحساسية المصاحبة للحمل المعروفة، لذا فعلى كل سيدة حامل أن تتبع بعض النصائح للحفاظ على ترطيب بشرتها والتخفيف من حدتها، والتعايش معها بشكل طبيعى دون قلق.

الدكتور هانى الناظر - الرئيس السابق للمركز القومى للبحوث، استشارى الأمراض الجلدية – نصح كل سيدة حامل تعانى هذه الشكوى المتكررة، خاصة إذا كانت تعانى من الحساسية الجلدية التى تكثر الإصابة بها أثناء الحمل كعرض جلدى شائع له، أن تهتم بدهان المناطق المتضررة بجسمها التى تعانى خلالها من الحساسية أو الالتهابات الجلدية الناتجة عنها لـ3 مرات يوميا من السائل العلاجى "كالامينا"، غير الضار بالحوامل والمرطب والمهدئ للبشرة واللطيف لتهدئة الجلد وترطيبه، كما أنه تدريجيا يقلل من حدة الهرش والالتهابات الناتجة عن الحكة باستمرار فى بقع الحساسية.

ونصح الدكتور هانى الناظر أيضا خلال هذا الطقس بممارسة الحامل لحياتها وعاداتها بشكل طبيعى للغاية، سواء بترطيب الجسم بالاستحمام وارتداء الملابس اللطيفة على البشرة بشكل عادى، دون قلق زائد حتى تتلاشى الحساسية والالتهابات تدريجيا، كما أن الاهتمام بنظافتها جيدا يبعدها عن خطر زيادة حدة الالتهابات الجلدية والحساسية والحكة.

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