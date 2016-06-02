بالصور.."تعليم الأقصر" تنهى تجهيزات 24 لجنة "ثانوية عامة" تضم 5755 طالبا

أعلن طه بخيت محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أمس الأربعاء، أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، والمقرر انطلاقها 5 يونيو المقبل، حيث تم تجهيز كل اللجان بالمحافظة، وكذلك غرف استراحات المراقبين الذين يشرفون على عملية الامتحانات.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يدخل الامتحانات هذا العام 5755 طالبا وطالبة، فى 24 لجنة منها 17 لجنة أساسية و7 لجان احتياطية، مؤكداً على أنه سيتم الاستعانة بأجهزة للكشف عن المعادن وذلك للتصدى لأعمال الغش داخل اللجان، مع عدم السماح بدخول الهواتف المحمولة للطلاب ومراقبى اللجان.

وأوضح طه بخيت أنه تم الاتفاق مع مديرية أمن الأقصر، للقيام بعملية تأمين الامتحانات فى اللجان الـ24 على مستوى المحافظة، والتى تكون مسؤوليتهم فى تأمين وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان وأيضا استلام أوراق الإجابات ومسؤولية وصولها لقطاع جنوب الصعيد بأسيوط، مشدداً على ضرورة توفير الخدمة الصحية للطلاب والمراقبين، لذا تم الاتفاق مع مديرية الصحة بالأقصر على توفير عربات إسعاف خلال فترة الامتحانات، مع مرور الطبيب الزائر بصفة يومية على اللجان وذلك لكون الغالبية العظمى من الامتحانات تعقد بشهر رمضان المبارك.

وأشار طه بخيت وكيل تعليم الأقصر، أن الوزير كلفه بضرورة توفير سبل الراحة للمراقبين خلال فترة الامتحانات، وتجهيز الاستراحات الخاصة للسكن، كما الاتفاق مع مديرية التموين بالأقصر لتوفير الخبز واسطوانات البوتجاز للمراقبين المغتربين، حيث يقوم العمال القائمين على هذه الاستراحات بمهمة توصيل الخبز للمراقبين ويوفرون عليهم الوقت والجهد، ويبلغ عدد الإستراحات للمراقبين 19 إستراحة موزعة على مراكز المحافظة الـ7 بينها 16 استراحة للرجال و3 استراحات للسيدات.

وحول أعمال الغش التى يتم ضبطها سنوياً داخل لجان الامتحانات، فقد اكد طه بخيت أنه سيتم تطبيق القرار بالقانون الصادر من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم 101 لسنة 2015، والخاص بمكافحة أعمال الغش والإخلال بنظام الامتحانات، والذى يتضمن العقوبتين (الحبس مدة لاتقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كما أنه يمكن توقيع العقوبتين على من يقوم أو يساهم فى الغش أو إفساد جو الامتحانات).

كما عقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اجتماعا موسعا بكل مديرى الإدارات التعليمية لبحث سبل خروج الامتحانات للثانوية العامة بالشكل الأمثل بالأقصر، حيث بحث معهم ما يخص تجهيز استراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بالامتحانات العامة، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات، وتوفير الأماكن اللائقة للعاملين، والتنسيق مع إدارات التموين والصحة والأمن، وتوفير كافة الإجراءت والاحتياجات الضرورية، كما راجع جميع اللجان وأعدادها فى كل إداره تعليمية ومدى كفاءة أعمال الصيانة بكل المرافق التى أجريت لها.

"وكيل تعليم الأقصر" يبحث استعدادات امتحانات الثانوية العامة