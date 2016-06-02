اليوم.. "زراعة الإسكندرية" تحتفل بتوزيع جوائز البحث العلمى فى التصنيع الغذائى

تحتفل كلية الزراعة جامعة الإسكندرية والجمعية العلمية للصناعات الغذائية ،اليوم الخميس، بقاعة فارسي بتوزيع جوائز البحث العلمي في مجالات التصنيع الغذائي والزراعة المستدامة والبيئة برعاية مؤسسة يونيليفر العالمية.

وذلك بحضور الدكتور رشدي زهران رئيس جامعة الإسكندرية وقنصل عام المملكة المتحدة بالإسكندرية كارلين الكوك والدكتور عبد الله زين الدين عميد كلية زراعة الإسكندرية والدكتورة تيسير أبو بكر رئيس الجمعية العلمية للصناعات الغذائية. وفاز بالجائزة 33 باحثا من 6 جامعات مصرية في مختلف العلوم الغذائية والزراعية والبيئية وجائزة لأفضل بحث علمي تم تطبيقه بأحد المصانع المصرية.

كما تتضمن الاحتفالية الاحتفال بمرور 15 عاما على عمر الجائزة لتعكس التعاون المثمر والناجح بين جامعة الإسكندرية متمثلة في كلية الزراعة والمجتمع العلمي والصناعة متمثلة في مؤسسة يونيليفر العالمية. يشهد الاحتفالية رئيس جامعة الإسكندرية ونوابه وعميد كلية الزراعة والفائزون بالجائزة العلمية ورئيس وأعضاء الجمعية العلمية للصناعات الغذائية وعدد كبير من رجال الأعمال وممثلي منظمات الأعمال بالإسكندرية ومدينة برج العرب الجديدة ورئيس مجموعة يونيليفر بالمشرق العربي. الجدير بالذكر أن الجائزة تأتي في اطار برنامج المعيشة المستدامة لمؤسسة يونيليفر العالمية الذي يستهدف الوصول إلى مليار.

- الاحتفال بتوزيع جوائز البحث العلمى بجامعة الإسكندرية بحضور قنصل بريطانيا