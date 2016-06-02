أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. فاروق حسنى:مبارك رفض التوريث وقال أنا مجنون أودى ابنى للتهلكة

Google+ Print
بالفيديو.. فاروق حسنى:مبارك رفض التوريث وقال أنا مجنون أودى ابنى للتهلكة بالفيديو.. فاروق حسنى:مبارك رفض التوريث وقال أنا مجنون أودى ابنى للتهلكة
كشف فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق عن حقيقة توريث مبارك الحكم لنجله جمال، مؤكدًا أن فكرة "التوريث" لم تكن موجودة، مضيفًا: "سمعت من الرئيس الأسبق شخصيا إن مسألة التوريت غير موجودة، فكنت جالس الرئيس بحضور المشير طنطاوى وصفوت الشريف فى طائرة متجهة لأسوان، وأثير هذا الموضوع وقال هو أنا مجنون أودى ابنى للتهلكة بإيدى"، مشددًا على أن مبارك كان يدرك خطورة هذه الخطوة.

وأضاف وزير الثقافة خلال حوار خاص مع الكاتب الصحفى خالد صلاح ببرنامج "على هوى "، والمذاع على قناة النهار، أنه لم يكن على علاقة بنجل الرئيس الأسبق جمال مبارك.


>بالفيديو.. فاروق حسنى:"مبارك كان رافض التوريث... by youm7

- فاروق حسنى: مبارك أخطأ عندما ترك الإخوان..وأحمد عز كان صاحب الكلمة الأخيرة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر