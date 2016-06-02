بالفيديو.. فاروق حسنى:مبارك رفض التوريث وقال أنا مجنون أودى ابنى للتهلكة

كشف فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق عن حقيقة توريث مبارك الحكم لنجله جمال، مؤكدًا أن فكرة "التوريث" لم تكن موجودة، مضيفًا: "سمعت من الرئيس الأسبق شخصيا إن مسألة التوريت غير موجودة، فكنت جالس الرئيس بحضور المشير طنطاوى وصفوت الشريف فى طائرة متجهة لأسوان، وأثير هذا الموضوع وقال هو أنا مجنون أودى ابنى للتهلكة بإيدى"، مشددًا على أن مبارك كان يدرك خطورة هذه الخطوة.

وأضاف وزير الثقافة خلال حوار خاص مع الكاتب الصحفى خالد صلاح ببرنامج "على هوى مصر"، والمذاع على قناة النهار، أنه لم يكن على علاقة بنجل الرئيس الأسبق جمال مبارك.



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