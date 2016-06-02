السيطرة على حريق نشب بــ 7 منازل وحوش بالمنشاه سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد علاء الدين السعيد، من السيطرة على حريق نشب بناحية عزبة النمر دائرة مركز المنشاه بــ 7 منازل دون وقوع غصابات أو وفيات .

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المنشاه يفيد بنشوب حريق بعدد من المنازل وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية .

وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى،مدير إدارة المباحث الجنائية،والعميد ماجد مؤمن،رئيس مباحث المديرية،وقادها المقدم أحمد شوقى زيدان بنشوب الحريق بمنزل ملك إسماعيل السيد إبراهيم 52 سنة عامل وإمتد لمنازل مجاورة مكونة من طابق واحد ملك السيد عكاشه عبد الرحمن 50 سنة عامل،طلعت شحاته بخيت 42 سنة عامل .

حربى شفيق مشرقى 45 سنة عامل،وصفى شفيق مشرقى 50 سنة عامل،كمال شفيق مشرقى 62سنة عامل،عاطف عز الدين نور الدين 40 سنة عامل وكذا حوش ملك محمد عبد الوهاب مبارك نور الدين 54 سنة عامل لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد وإنحصرت التلفيات فـى احتراق "1" دراجة نارية توك توك ملك الأول،و"2" ماكينه درس محصول القمح ملك الأخير وبعض المنقولات المنزلية وكمية من الغلال والأخشاب والبوص،بسؤال المذكورين أيدوا ما جاء بالفحص ويرجح أن يكون سبب الحريق تطاير الشرر من فرن بلدى بمنزل الأول ونفوا الشبهة الجنائية،أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية،كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2745 إدارى المركز لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة .

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