الزراعة:سيارات محملة بالخضروات واللحوم بأسعار مخفضة تجوب المحافظات برمضان

قال المهندس أسامة رسمى مدير عام التسويق بقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، إنه على مدار شهر رمضان المبارك، سيتم الدفع بسيارات متنقلة محملة بكميات كبيرة من الخضروات والبقوليات والسلع الغذائية واللحوم المستوردة والدواجن ومنتجات الألبان بمختلف المحافظات والتركيز على المناطق الفقيرة بأسعار تقل عن الأسواق الخارجية، بنسبة تتراوح بين 25% إلى 30% لرفع العبء عن المواطن البسيط، والمساهمة فى زيادة المعروض بالسوق المحلى.

وأكد أسامة رسمى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قطاع الإنتاج دائماً حريص من خلال منافذ البيع الثابتة والمتنقلة على توفير جميع السلع الغذائية الرئيسية للمواطنين من "زيت وسكر وأرز وبقوليات وخضروات ولحوم حمراء ودواجن وأسماك بأسعار مخفضة، لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء ورفع العبء عن كاهل المستهلكين، مشيراً إلى أن قطاع الإنتاج يعد احد أهم القطاعات بالوزارة، حيث يضم 46 مزرعة من القطاعات الهامة للنهوض بالزراعة تشمل مزارع إنتاج حيوانى ومنتجات زراعية، بالإضافة إلى المشاتل والحقول بمختلف المحافظات.

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