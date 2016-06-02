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الدفع بـ 12 سيارة اطفاء للسيطرة على حريق مصنع الطوب بالبحيرة

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الدفع بـ 12 سيارة اطفاء للسيطرة على حريق مصنع الطوب بالبحيرة الدفع بـ 12 سيارة اطفاء للسيطرة على حريق مصنع الطوب بالبحيرة
أكد العقيد جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالبحيرة، أنه جارى السيطرة على الحريق الهائل الذى نشب بأحد مصانع الطوب بقرية نكلا العنب التابعة لمركز ايتاى البارود دون حدوث إصابات حتى الان.
>مضيفا فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه تم الدفع ب12 سيارة اطفاء بها احدث المعدات واجهزة التبريد لاخماد الحريق.

لافتا إلى أن سبب الحريق حدوث انفجار بمخزن أنابيب الغاز الخاصة بتشغيل المصنع.

وكان قد نشب حريق هائل بمصنع طوب بقرية نكلا العنب التابعة لمركز ايتاى البارود بالبحيرة بسبب انفجار عدة اسطوانات غاز داخل المصنع.

وقد شهدت قرية نكلا العنب حالة من الفزع بين الاهالى لسماعهم دوى الانفجارات داخل المصنع .
>وعلى الفور انتقلت القيادات الامنية بالبحيرة وخبراءالمفرقعات والحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومواجهة امتداده لاماكن اخرى.


>- حريق هائل بـ "مصنع طوب" فى البحيرة لانفجار عدة اسطوانات غاز
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