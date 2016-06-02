حريق يلتهم 8 منازل بالعسيرات جنوب سوهاج

عقب السيطرة على حريق نشب بــ 7 منازل وحوش بمركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج دفعت قوات الحماية المدنية بسوهاج بــ 3 سيارات إطفاء، برئاسة العميد علاء الدين السعيد ،مدير الإدارة والعميد حسام المصرى وكيل الإدارة تمكنوا خلالها من السيطرة على حريق، نشب بناحية أولاد جبارة دائرة مركز العسيرات بــ 8 منازل والذى نتج عنه نفوق 7 حيوانات مختلفة الأنواع.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح ، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة العسيرات يفيد بنشوب حريق بدائرة المركز دون حدوث خسائر بشرية.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها العميد خالد الشاذلى ، مدير إدارة المباحث الجنائية ،وقادها العميد ماجد مؤمن ،رئيس مباحث المديرية بنشوب الحريق بمنزل ملك محمد علي خليل أحمد 55 سنةعاملوإمتد لمنازل مجاورة

مكونة من طابق واحد عدا منزل مكون طابقين ملك عبد الحميد علي خليل 54 سنة عامل ،سعد محمد حميد أحمد 50 سنة عامل ،صغيرة محمود إبراهيم 80 سنة ربة منزل ،فاطمة علي خليل 70 سنة ربة منزل ،ومحمد السيد محمود إبراهيم 40 سنة عامل، جمال علي صديق 50 سنة عامل ،سالم السيد محمود إبراهيم 48 سنة عام ،لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد وإنحصرت التلفيات فـي نفوق "2" رأس ماشية ،و "4" رأس ماعز ودابة وكمية من الطيور واحتراق المنقولات المنزلية والأجهزة الكهربائية وكمية من الغلال والأخشاب والبوص ،بسؤال المذكورين أيدوا ما جاء بالفحص ورجحوا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من منزل الأول

ونفوا الشبهة الجنائية ،أخطرت الإدارة البيطرية للإنتقال وإتخاذ اللازم ،أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية ،كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة ،تحرر عن ذلك المحضر رقم 1271 إداري المركز لسنة 2016 وجاري العرض علي النيابة العامة .

- السيطرة على حريق نشب بــ 7 منازل وحوش بالمنشاه سوهاج