أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بالصور.. ارتفاع ضحايا هجوم حركة الشباب على فندق بمقديشو لـ 15 قتيل

Google+ Print
بالصور.. ارتفاع ضحايا هجوم حركة الشباب على فندق بمقديشو لـ 15 قتيل بالصور.. ارتفاع ضحايا هجوم حركة الشباب على فندق بمقديشو لـ 15 قتيل
قالت الشرطة الصومالية إن انتحاريا صدم سيارة ملغومة فى بوابة فندق يرتاده برلمانيون فى وسط العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الأربعاء فى هجوم أعقبه إطلاق نار مما أسفر عن مقتل 15 شخصا، وقالت الشرطة إن نائبين بالبرلمان ضمن القتلى. وأعلنت الشرطة قبل ذلك أن القتلى عشرة على الأقل.

وقال ضابط الشرطة إبراهيم حسن لرويترز "توفى النائبان محمود محمد وعبد الله جماك فى الفندق. كانا يقيمان به. وجرى إنقاذ كثير من الناس بينهم أعضاء بالبرلمان. العملية على وشك الانتهاء الآن، وحتى الآن عدد القتلى هو 15 والمصابون 20."

وسارع متشددون من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة بإعلان المسؤولية عن الهجوم على فندق أمباسادور وقالوا إنهم قتلوا 20 شخصا بالإضافة للنائبين، وقال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية فى الحركة لرويترز "استهدفنا أعضاء الكافرة... قتلنا كثيرين منهم بالداخل... وسنعلن التفاصيل لاحقا. مجاهدونا فى الطابق العلوى من مبنى الفندق."، ولم يتسن للسلطات تأكيد بيان الشباب.

ارتفاع-ضحايا-هجوم-حركة-الشباب-على-الفنادق-بمقديشو-(1)

ارتفاع-ضحايا-هجوم-حركة-الشباب-على-الفنادق-بمقديشو-(2)

ارتفاع-ضحايا-هجوم-حركة-الشباب-على-الفنادق-بمقديشو-(3)

ارتفاع-ضحايا-هجوم-حركة-الشباب-على-الفنادق-بمقديشو-(4)

ارتفاع-ضحايا-هجوم-حركة-الشباب-على-الفنادق-بمقديشو-(5)

ارتفاع-ضحايا-هجوم-حركة-الشباب-على-الفنادق-بمقديشو-(6)

ارتفاع-ضحايا-هجوم-حركة-الشباب-على-الفنادق-بمقديشو-(7)

ارتفاع-ضحايا-هجوم-حركة-الشباب-على-الفنادق-بمقديشو-(8)

ارتفاع-ضحايا-هجوم-حركة-الشباب-على-الفنادق-بمقديشو-(9)

ارتفاع-ضحايا-هجوم-حركة-الشباب-على-الفنادق-بمقديشو-(10)

ارتفاع-ضحايا-هجوم-حركة-الشباب-على-الفنادق-بمقديشو-(11)

ارتفاع-ضحايا-هجوم-حركة-الشباب-على-الفنادق-بمقديشو-(12)

ارتفاع-ضحايا-هجوم-حركة-الشباب-على-الفنادق-بمقديشو-(13)

ارتفاع-ضحايا-هجوم-حركة-الشباب-على-الفنادق-بمقديشو-(14)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان